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21:57 (мск), источник: Ежедневник.by

Средняя зарплата в Литве в первом квартале составила 817,6 евро

Все 20 самых привлекательных работодателей в Литве платят зарплаты выше средних. Самые большие зарплаты в апреле были в компании Telia Lietuva, самые маленькие — в Lidl Lietuva.

В среднем 2981,17 евро «на бумаге» в апреле своим 2242 работникам платила компания Telia Lietuva, которая в мае была признана самым привлекательным из 20 работодателей в Литве — топ-20 был составлен cvmarket.lt.

Средняя зарплата в Lidl Lietuva, которая находится на 4 месте в этом списке, по данным «Содры» в апреле составляла 826,12 евро (в компании 1497 работников). По новейшим данным Департамента статистики Литвы, в первом квартале 2017 года средняя зарплата «на бумаге» в Литве составляла 817,6 евро, пишет DELFI.

Все 20 самых привлекательных работодателей в Литве в апреле платили зарплату выше средней. Меньше 1000 евро «на бумаге» платили Lidl Lietuva, группа Aprangа и ЗАО Felit (IKEA Lietuva). Больше всего работников из этих 20 компаний было в государственной компании «Литовская железная дорога» — 9457, меньше всего в группе Vičiūnai — 106.

cvmarket.lt сообщал, что самых привлекательных работодателей в Литве выбирали в марте-мае 2017 года, в опросе участвовали 2158 респондентов. Интересовались не только, какие компании считают самыми привлекательными, но и какие считают самыми непривлекательными.

«Никакой список работодателей респондентам не давался. При подсчете результатов отнимали отрицательные баллы, а также голоса за себя и повторные голоса с того же IP-адреса», — сказано в сообщении для СМИ.

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