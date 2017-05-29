Набиуллина назвала главные вызовы российской экономике

Раньше эту роль играл Китай, но теперь экономический рост в нем замедлился и меняет свое качество — это рост за счет потребления, а не экспорта или инвестиций, и скорее всего, этот рост будет более энергоэффективным.

Кроме того, негативное влияние могут оказать риски волатильности на глобальных финансовых рынках, которые будут повышаться по мере выхода США и еврозоны из политики количественного смягчения.

Из внутренних вызовов она назвала низкий потенциал роста за счет использования имеющихся ресурсов и мощностей. По словам Набиуллиной, загрузка производственных мощностей сейчас близка к историческому максимуму.

Согласно прогнозу главы Центра стратегических разработок Алексея Кудрина, рост экономики России к 2020 году в целевом сценарии составит 3,6 процента, в инерционном — два процента. При этом в ближайшие годы он будет ускоряться.