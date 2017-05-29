Ковалев: Нацбанк в ближайшее время будет снижать ставку рефинансирования

«Считаю, что денежно-кредитная политика у нас чрезмерно жесткая. Потому что при годовой инфляции 6−7%, как сейчас планируется, ставка рефинансирования в 14% — это чрезмерно. Думаю, что Нацбанк в ближайшее время сделает следующие шаги и будет быстрее снижать ставку», — отметил Михаил Ковалев.

В свою очередь председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по экономической политике Владислав Щепов констатировал стабильный курс белорусского рубля. «Курс рубля стабилен в том числе потому, что удалось сбить спекулятивную волну спроса на иностранную валюту. Граждане начинают понимать, что национальная денежная единица — это не только расчетное средство, но и средство хранения сбережений», — пояснил он.

По словам Владислава Щепова, итоги работы экономики в первом квартале несколько превысили прогнозы. «Но это не значит, что мы достигли максимальных возможностей. Нужно двигаться вперед. 1−2% — это не показатель для оптимизма», — сказал он.