«Яндекс» прокомментировал обвинения СБУ в передаче персональных данных

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Российская интернет-компания «Яндекс» отвергла обвинения Службы безопасности Украины (СБУ) в передаче данных украинцев спецслужбам России. Ни у сотрудников, ни руководства «Яндекс. Украина» нет доступа к персональным данным пользователей, говорится в заявлении компании.

В понедельник СБУ провела обыски в офисах компании в Одессе и Киеве в рамках уголовного дела по статье «государственная измена». Позже стало известно, что СБУ подозревает руководство «Яндекс. Украина» в незаконном сборе и передаче в Россию персональных данных граждан. По утверждению ведомства, информация передавалась специальным службам якобы «для планирования, организации и проведения разведывательных, диверсионных, информационно-подрывных операций в ущерб суверенитету Украины».

Сейчас «Яндекс» консультируется с юристами и намерен предпринимать необходимые действия для защиты своей команды. «Для нас сейчас это самый важный приоритет», — говорится в заявлении.