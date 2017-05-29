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23:06 (мск), источник: РИА Новости

«Яндекс» прокомментировал обвинения СБУ в передаче персональных данных

В компании заявили, что не передавали информацию российским спецслужбам, пояснив, что у сотрудников «Яндекс. Украина» нет доступа к данным пользователей.

Источник: AFP 2017

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Российская интернет-компания «Яндекс» отвергла обвинения Службы безопасности Украины (СБУ) в передаче данных украинцев спецслужбам России. Ни у сотрудников, ни руководства «Яндекс. Украина» нет доступа к персональным данным пользователей, говорится в заявлении компании.

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В понедельник СБУ провела обыски в офисах компании в Одессе и Киеве в рамках уголовного дела по статье «государственная измена». Позже стало известно, что СБУ подозревает руководство «Яндекс. Украина» в незаконном сборе и передаче в Россию персональных данных граждан. По утверждению ведомства, информация передавалась специальным службам якобы «для планирования, организации и проведения разведывательных, диверсионных, информационно-подрывных операций в ущерб суверенитету Украины».

Сейчас «Яндекс» консультируется с юристами и намерен предпринимать необходимые действия для защиты своей команды. «Для нас сейчас это самый важный приоритет», — говорится в заявлении.

Никакой передачи данных, в которой обвиняют "Яндекс", не было… Ни у сотрудников "Яндекс.Украины", ни у руководства украинского подразделения не было доступа к персональным данным пользователей "Яндекса".
Интернет-компания "Яндекс"

В «Яндексе» подчеркивают, что защита персональных данных ее пользователей во всех странах, где она предоставляет сервисы, является «наивысшим приоритетом». «В частности для обеспечения этого данные о пользователях обезличены и анонимны», — отмечает компания.

«Существуют строгие законные процедуры, по которым правоохранительные органы могут обратиться в компанию с требованием раскрыть те или иные данные — но на это должно быть соответствующее решение суда, и сама компания должна счесть его обоснованным», — добавили в «Яндексе».

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