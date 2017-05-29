«Яндекс» прокомментировал обвинения СБУ в передаче персональных данных
В компании заявили, что не передавали информацию российским спецслужбам, пояснив, что у сотрудников «Яндекс. Украина» нет доступа к данным пользователей.
В компании заявили, что не передавали информацию российским спецслужбам, пояснив, что у сотрудников «Яндекс. Украина» нет доступа к данным пользователей.
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Российская
В понедельник СБУ провела обыски в офисах компании в Одессе и Киеве в рамках уголовного дела по статье «государственная измена». Позже стало известно, что СБУ подозревает руководство «Яндекс. Украина» в незаконном сборе и передаче в Россию персональных данных граждан. По утверждению ведомства, информация передавалась специальным службам якобы «для планирования, организации и проведения разведывательных, диверсионных,
Сейчас «Яндекс» консультируется с юристами и намерен предпринимать необходимые действия для защиты своей команды. «Для нас сейчас это самый важный приоритет», — говорится в заявлении.
Никакой передачи данных, в которой обвиняют "Яндекс", не было… Ни у сотрудников "Яндекс.Украины", ни у руководства украинского подразделения не было доступа к персональным данным пользователей "Яндекса".
В «Яндексе» подчеркивают, что защита персональных данных ее пользователей во всех странах, где она предоставляет сервисы, является «наивысшим приоритетом». «В частности для обеспечения этого данные о пользователях обезличены и анонимны», — отмечает компания.
«Существуют строгие законные процедуры, по которым правоохранительные органы могут обратиться в компанию с требованием раскрыть те или иные данные — но на это должно быть соответствующее решение суда, и сама компания должна счесть его обоснованным», — добавили в «Яндексе».