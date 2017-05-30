Не реновация, а стилизация. В центре Калининграда начинают реставрацию фасадов дюжины хрущевок

Внешний вид объектов будет стилизован под историческую застройку, и это потребует из бюджета без малого 200 миллионов рублей.

Также был дан старт ремонту восьми домов в районе набережной Генерала Карбышева. Еще два объекта там начали приводить в порядок месяц назад. На ремонт фасадов данных многоэтажек, которые получат современный вид, выделено 125,6 миллиона рублей.