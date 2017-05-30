Не реновация, а стилизация. В центре Калининграда начинают реставрацию фасадов дюжины хрущевок

Внешний вид объектов будет стилизован под историческую застройку, и это потребует из бюджета без малого 200 миллионов рублей.
Также был дан старт ремонту восьми домов в районе набережной Генерала Карбышева. Еще два объекта там начали приводить в порядок месяц назад. На ремонт фасадов данных многоэтажек, которые получат современный вид, выделено 125,6 миллиона рублей.
«Сегодня во всех дворах, где начинаются работы, проводятся подобные встречи. Это стандартная процедура. На таких встречах жильцам представляют ответственных за капремонт их дома, знакомят с генподрядчиком, перечнем запланированных работ, используемыми технологиями и стройматериалами. Это делается для того, чтобы наладить обратную связь с гражданами, чтобы своевременно услышать и учесть их предложения и пожелания, оперативно исправить какие-то недостатки», — отметил Максим Федосеев.