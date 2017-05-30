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10:52 (мск), источник: Янтарный край

Не реновация, а стилизация. В центре Калининграда начинают реставрацию фасадов дюжины хрущевок

В Калининграде 29 мая врио министра строительства и ЖКХ Максим Федосеев отправился на Ленинский проспект — тут начинают преображение фасадов сразу дюжины домов.

Внешний вид объектов будет стилизован под историческую застройку, и это потребует из бюджета без малого 200 миллионов рублей.

Также был дан старт ремонту восьми домов в районе набережной Генерала Карбышева. Еще два объекта там начали приводить в порядок месяц назад. На ремонт фасадов данных многоэтажек, которые получат современный вид, выделено 125,6 миллиона рублей.

«Сегодня во всех дворах, где начинаются работы, проводятся подобные встречи. Это стандартная процедура. На таких встречах жильцам представляют ответственных за капремонт их дома, знакомят с генподрядчиком, перечнем запланированных работ, используемыми технологиями и стройматериалами. Это делается для того, чтобы наладить обратную связь с гражданами, чтобы своевременно услышать и учесть их предложения и пожелания, оперативно исправить какие-то недостатки», — отметил Максим Федосеев.

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Не реновация, а стилизация. В центре Калининграда начинают реставрацию фасадов дюжины хрущевок
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