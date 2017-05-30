Названы дороги Приморья, ремонт которых начнется в июне

Контракты на ремонт будут заключены в июне. Средства направят четырем муниципальным образованиям — Владивостокскому и Артемовскому городским округам, Надеждинскому и Шкотовскому районам. Ремонт пройдет в рамках программы «Безопасные и качественные дороги». Все работы завершатся в октябре 2017 года.

Финансирование программы в этом году составит 1,4 миллиарда рублей. Средства поступят как из федерального, так и из регионального бюджетов. Их направят на ремонт дорог, установку дорожных знаков и барьерного ограждения на автомобильных дорогах Владивосток-Находка, Шкотово-Партизанск, Штыково-Ивановка-Реттиховка. А также на внутримуниципальные дороги во Владивостоке, Артеме и двух районов — Надеждинский и Шкотовский.

Татьяна Данилова.