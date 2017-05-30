Приморские чиновники прокомментировали введение новых тарифов за ОДН

Как отметил Сергей Мандрыко, в настоящий момент департаментом по тарифом утверждены новые нормативы, с 1 июня данные нормативы будут применяться только по решению общего собрания собственников. При этом в ГосДуме, в первом чтении принят законопроект, закрепляющий приоритет за нормативами, исключения составят случаи, когда общим собранием будет принято решение производить оплату по фактическому потреблению.

«Утвержденный нами норматив на сегодняшний день на порядок ниже», — подчеркнул Мандрыко.

«По России прокатилась волна протестов, и Приморье не было исключением. При мониторинге платы граждан мы ощутили, что действительно, люди отказывались полностью от платежей, не понимая за что им были выставлены счета с 1 января», — поделилась мнением Елена Пархоменко.

И добавила, что под руководством губернатора, проведено не одно совещание, где выработана некая идеология, реализованная в крае.

«В данном случае мы рекомендовали, всем органам местного самоуправления скоординировать деятельность управляющих компаний, по начислению ОДН, исключительно по приборам учета, до вступления в силу новых нормативов. По тому, как экономическая сущность нормативов установленных в 2013 году, была призвана стимулировать собственников устанавливать приборы учета, к энергосбережению. И пострадали как раз, те кто экономил. Поэтому мне, конечно был понятен гнев граждан. И до установления нормативов мы рекомендовали выставлять квитанции, в домах где есть обще-домовой прибор учета, как разницу между суммарными показаниями индивидуальными и общими».



В Приморском крае реализуется государственная программа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края». Ее цель, помимо реализации социально-значимых проектов и мероприятий в сфере жилищного строительства и создания инфраструктуры — контроль за предоставлением качественных услуг ЖКХ, прописанных федеральным законодательством.



Ранее Государственной Думой в первом чтении, принят законопроект, ужесточающий регулирование начисления общедомовых нужд. Проект предписывает выставлять плату за ОДН в размере не выше установленного в регионе норматива, однако, если установленные в доме приборы учета фиксируют меньшие расходы, плата должна рассчитываться в соответствии с его показаниями — по факту потребления.

Если же приборы фиксируют повышенное потребление, превышение норматива возможно только при принятии соответствующего решения общим собранием жильцов.

Напомним, с 1 января 2017 года плата за ОДН превратилась из коммунальной услуги в жилищную. Начисления за общедомовые нужды делает теперь управляющая компания, а не поставщики тепла, воды или электроэнергии. Новый порядок расчета позволяет не учитывать фактические показания общедомовых приборов учета, и многие управляющие компании этим воспользовались.

Андрей Горюнов.