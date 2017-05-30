На Братской ГЭС введён в эксплуатацию модернизированный гидроагрегат

Он стал одиннадцатым по счету модернизированным гидроагрегатом Братской ГЭС. Его ввод в работу повысит эффективность работы ГЭС — позволит вырабатывать больше энергии, пропуская через турбину тот же объём воды. Монтаж нового оборудования длился более полугода. Тестовый режим работы нового оборудования ГЭС проведен успешно, все проектные параметры подтверждены.

За счёт реализации первого этапа программы «Новая энергия» сибирские гидростанции ЕвроСибЭнерго: Красноярская, Братская и Усть-Илимская — к 2018 году увеличат производство экологически чистой электроэнергии на 1,5 млрд кВтч в год, используя тот же объем воды. Эффект от модернизации существующих ГЭС сопоставим со строительством в Сибири новой гидростанции мощностью 400 МВт. Благодаря этому энергия ГЭС сможет частично заместить энергию угольных электростанций: это позволит экономить до 800 тыс. тонн угля в год и сократит выбросы парниковых газов угольных электростанций на 2 млн тонн в год, что благоприятно отразится на экологической обстановке в сибирских регионах. В дальнейшем компания рассматривает возможность глубокой модернизации Иркутской ГЭС с увеличением ее установленной мощности.

В ходе модернизации гидроэлектростанций «ЕвроСибЭнерго» используется преимущественно отечественное оборудование.

Справка. Комплексная программа модернизации ГЭС ЕвроСибЭнерго «Новая энергия» предполагает масштабную реконструкцию и замену основного оборудования на трех крупнейших сибирских ГЭС компании: Красноярской, Братской и Усть-Илимской. На гидростанциях будут модернизированы гидроагрегаты, заменены рабочие колеса, трансформаторы, открытые распределительные устройства.