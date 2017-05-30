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05:18 (мск), источник: Baikal-info.ru

На Братской ГЭС введён в эксплуатацию модернизированный гидроагрегат

На Братской ГЭС введён в эксплуатацию модернизированный гидроагрегат с новым рабочим колесом по комплексной программе модернизации гидроэлектростанций ЕвроСибЭнерго «Новая энергия», сообщает 30 мая 2017 года пресс-служба компании.

Он стал одиннадцатым по счету модернизированным гидроагрегатом Братской ГЭС. Его ввод в работу повысит эффективность работы ГЭС — позволит вырабатывать больше энергии, пропуская через турбину тот же объём воды. Монтаж нового оборудования длился более полугода. Тестовый режим работы нового оборудования ГЭС проведен успешно, все проектные параметры подтверждены.

За счёт реализации первого этапа программы «Новая энергия» сибирские гидростанции ЕвроСибЭнерго: Красноярская, Братская и Усть-Илимская — к 2018 году увеличат производство экологически чистой электроэнергии на 1,5 млрд кВтч в год, используя тот же объем воды. Эффект от модернизации существующих ГЭС сопоставим со строительством в Сибири новой гидростанции мощностью 400 МВт. Благодаря этому энергия ГЭС сможет частично заместить энергию угольных электростанций: это позволит экономить до 800 тыс. тонн угля в год и сократит выбросы парниковых газов угольных электростанций на 2 млн тонн в год, что благоприятно отразится на экологической обстановке в сибирских регионах. В дальнейшем компания рассматривает возможность глубокой модернизации Иркутской ГЭС с увеличением ее установленной мощности.

В ходе модернизации гидроэлектростанций «ЕвроСибЭнерго» используется преимущественно отечественное оборудование.

Справка. Комплексная программа модернизации ГЭС ЕвроСибЭнерго «Новая энергия» предполагает масштабную реконструкцию и замену основного оборудования на трех крупнейших сибирских ГЭС компании: Красноярской, Братской и Усть-Илимской. На гидростанциях будут модернизированы гидроагрегаты, заменены рабочие колеса, трансформаторы, открытые распределительные устройства.

Братская ГЭС — третья по мощности гидроэлектростанция в России (4500 МВт). Первые гидроагрегаты станции были введены в эксплуатацию в 1961 году, а на полную мощность станция заработала в 1967 году. С момента запуска Братская ГЭС произвела более триллиона киловатт-часов электроэнергии — этого хватило бы для энергоснабжения всей России — от Калининграда до Владивостока — на протяжении целого года.

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