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05:30 (мск), источник: ДЕЙТА

Вскрыто хищение при ремонте кожвендиспансера в Приморье

Во Владивостоке суд рассмотрит дело о хищении денежных средств, выделенных на ремонтно-строительные работы кожно-венерологического диспансера. Такую информацию ИА «Дейта» получило от Прокуратуры Приморского края.

В преступном сговоре с фигуранткой, директором строительной фирмы, состояли заместитель главного врача и начальник планово-экономического отдела диспансера.

С января 2011 года в течение продолжительного времени они вводили в заблуждение главного врача по административно-хозяйственной части диспансера относительно объема и качества выполненных строительных работ. Фигурантка предоставляла от имени строительной компании ложную информацию.

Благодаря совместным действиям, им удалось похитить свыше 3,6 миллионов рублей из бюджетных средств, направленных на модернизацию здравоохранения Приморского края.

Дело директора стройфирмы в ближайшее время направят в суд. Дело двух других соучастников уже рассматривается Первореченским районом Владивостока.

Ранее, в марте этого года, эта группа уже была осуждена за мошеннические действия по аналогичной схеме.

Альберт Тихомиров.

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