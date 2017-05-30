Вскрыто хищение при ремонте кожвендиспансера в Приморье
Во Владивостоке суд рассмотрит дело о хищении денежных средств, выделенных на
Во Владивостоке суд рассмотрит дело о хищении денежных средств, выделенных на
В преступном сговоре с фигуранткой, директором строительной фирмы, состояли заместитель главного врача и начальник
С января 2011 года в течение продолжительного времени они вводили в заблуждение главного врача по
Благодаря совместным действиям, им удалось похитить свыше 3,6 миллионов рублей из бюджетных средств, направленных на модернизацию здравоохранения Приморского края.
Дело директора стройфирмы в ближайшее время направят в суд. Дело двух других соучастников уже рассматривается Первореченским районом Владивостока.
Ранее, в марте этого года, эта группа уже была осуждена за мошеннические действия по аналогичной схеме.
Альберт Тихомиров.