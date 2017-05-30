Серийный выпуск МС-21 из Иркутска начнется в 2019 году
Корпорация «Иркут» планирует производить по 70 самолетов в год.
Корпорация «Иркут» планирует производить по 70 самолетов в год.
Серийный выпуск новейшего российского лайнера МС-21, первый полет которого состоялся в Иркутске 28 мая, начнется в 2019 году. Корпорация «Иркут» планирует ежегодно производить по 70 таких лайнеров. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
«Мы планируем завершить в 2018 году испытания, сейчас мы перешли ко второму этапу летных испытаний двигателя ПД-14, с весны 2019 года самолет будет летать только на российском двигателе», — сказал
Дмитрий Медведев поручил продумать перспективы коммерческого использования МС-21, по его мнению, чем больше заказов на новые лайнеры, тем лучше для экономики страны. Как заверил его Рогозин, этот вопрос будет рассмотрен на заседании авиационной коллегии.
«По самолету МС-21 мы исходим из того, что мы будем предлагать контракт полного цикла — от поставки до утилизации. По своим
Напомним, МС-21 (магистральный самолет 21 века) — российский проект семейства ближне— и среднемагистральных реактивных пассажирских узкофюзеляжных самолетов. Он рассчитан на осуществление полетов на расстояния порядка 6 тысяч км и создается в качестве замены лайнерам Ту-154 и Ту-204/214, а также самолетам зарубежного производства Airbus А320, Boeing 737 и другим. Сборка опытного экземпляра МС-21−300, оснащенного двигателями Pratt & Whitney, завешена на Иркутском авиазаводе 6 июня 2016 года. Полностью собранный МС-21 представили спустя 2 дня. В церемонии выкатки из ангара нового среднемагистрального пассажирского самолета принял участие
Главными конкурентами новой модели считаются машины семейства Boeing 737 и Airbus A320 — наиболее популярные у авиакомпаний. Поэтому на рынке узкофюзеляжных среднемагистральных самолетов вполне найдется место для российского лайнера, который можно активно использовать не только для регулярных рейсов, но и на популярных чартерных направлениях, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на главного редактора портала Avia.ru Романа Гусарова.
«Диаметр фюзеляжа МС-21 больше, нежели у его прямых конкурентов — Boeing и Аirbus. Это дает возможность разместить большее количество пассажиров при достаточно плотной компоновке с минимальной потерей комфорта. Авиакомпании, используя такой самолет, могли бы продавать достаточно дешевые билеты и перевозить немалое количество пассажиров», — пояснил он.
На сайте корпорации «Иркут» говорится об уже заключенных контрактах на поставку 185 новых самолетов. Среди заказчиков, например, «Аэрофлот», Red Wings и UTair. Но пока МС-21 не прошел испытания и сертификацию, большинство авиакомпаний как российских, так и зарубежных, не будут торопиться. Заказчик должен быть уверен, что производитель сможет обслуживать свои самолеты. А ранее компания «Иркут» занималась сугубо истребителями, подчеркнул старший научный сотрудник Института экономики транспорта Высшей школы экономики Андрей Крамаренко.
«Представьте, что “Уралвагонзавод” предложит купить седан представительского класса собственного производства, и это при том, что предприятие занимается военной техникой. Ситуация с МС-21 от “Иркута” примерно аналогичная. Тем более, что новый самолет создается на базе Sukhoi Superjet, который не пользуется популярностью: за пределами России его закупили аж две авиакомпании», — подчеркнул он.
Производитель оценил один самолет МС-21 примерно в 85 млн долларов Boeing 737 и Airbus A320 Neo стоят дороже — более 100 млн долларов. Если российский рынок авиаперевозок сохранит высокие темпы роста, а состояние отечественной экономики будет улучшаться, то у МС-21 есть все шансы потеснить иностранные лайнеры — в этом помогут государственные субсидии, считает исполнительный директор аналитической службы агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.
«В условиях санкций российские банки не могут предложить авиакомпаниям длинные дешевые кредиты. Но с учетом наличия субсидий от государства ставка для покупателей российских самолетов будет привлекательнее и выгоднее, чем при приобретении самолетов иностранного производства», — заметил он.
Коммерческий успех МС-21 за рубежом, судя по всему, будет зависеть от того, удастся ли развернуть там качественное послепродажное обслуживание. В противном случае конкурировать с американскими и европейскими самолетами вряд ли получится.
В начале мая китайская компания COMAC протестировала свой аналог МС-21 — C919. Предполагается, что он займет ту же нишу, что и российский самолет.