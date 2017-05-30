Серийный выпуск МС-21 из Иркутска начнется в 2019 году

Серийный выпуск новейшего российского лайнера МС-21, первый полет которого состоялся в Иркутске 28 мая, начнется в 2019 году. Корпорация «Иркут» планирует ежегодно производить по 70 таких лайнеров. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе правительства РФ.

«Мы планируем завершить в 2018 году испытания, сейчас мы перешли ко второму этапу летных испытаний двигателя ПД-14, с весны 2019 года самолет будет летать только на российском двигателе», — сказал вице-премьер Дмитрий Рогозин на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева.

Дмитрий Медведев поручил продумать перспективы коммерческого использования МС-21, по его мнению, чем больше заказов на новые лайнеры, тем лучше для экономики страны. Как заверил его Рогозин, этот вопрос будет рассмотрен на заседании авиационной коллегии.

«По самолету МС-21 мы исходим из того, что мы будем предлагать контракт полного цикла — от поставки до утилизации. По своим летно-техническим характеристикам он действительно сейчас опережает конкурентов Boeing и Airbus, мы рассчитываем, что и цена будет намного конкурентнее, чем у американских и европейских коллег», — сказал Дмитрий Рогозин.

Напомним, МС-21 (магистральный самолет 21 века) — российский проект семейства ближне— и среднемагистральных реактивных пассажирских узкофюзеляжных самолетов. Он рассчитан на осуществление полетов на расстояния порядка 6 тысяч км и создается в качестве замены лайнерам Ту-154 и Ту-204/214, а также самолетам зарубежного производства Airbus А320, Boeing 737 и другим. Сборка опытного экземпляра МС-21−300, оснащенного двигателями Pratt & Whitney, завешена на Иркутском авиазаводе 6 июня 2016 года. Полностью собранный МС-21 представили спустя 2 дня. В церемонии выкатки из ангара нового среднемагистрального пассажирского самолета принял участие премьер-министр страны Дмитрий Медведев. Летные испытания опытного экземпляра, первоначально намеченные на второй квартал 2016 года, были перенесены на 2017-й. Получение российского сертификата типа и первая поставка заказчику самолетов МС-21−300 запланированы на конец 2018 года.

Главными конкурентами новой модели считаются машины семейства Boeing 737 и Airbus A320 — наиболее популярные у авиакомпаний. Поэтому на рынке узкофюзеляжных среднемагистральных самолетов вполне найдется место для российского лайнера, который можно активно использовать не только для регулярных рейсов, но и на популярных чартерных направлениях, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на главного редактора портала Avia.ru Романа Гусарова.