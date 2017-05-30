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06:46 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми снесут 30 аварийных домов в 2017 году

На их месте планируют возвести новостройки.

Источник: РИА "Новости"

В Перми снесут 30 аварийных домов в 2017 году. Сейчас в краевой столице сносят дома по улицам Ладожская, 27 и Водников, 27а. После начнут снос по улицам Космонавта Беляева, 38 и Достоевского, 8.

Как сообщают в городской администрации, в число снесённых планируют включить дома по улицам Федосеева, 21, Энгельса, 8, Подольская, 36, Пономарева, 77 и Пономарева, 81, а также по улице Лебедева, 14.

Напомним, с начала года в краевой столице снесли 11 аварийных домов в Индустриальном и Свердловском районах. На месте снесённых домов планируют возвести новостройки.

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