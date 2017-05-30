В Уфе назвали самые высокооплачиваемые вакансии мая
Работодатели предлагают жителям башкирской столицы зарабатывать до 130 тысяч рублей.
Работодатели предлагают жителям башкирской столицы зарабатывать до 130 тысяч рублей.
Специалисты портала «Superjob» подвели итоги мая и опубликовали очередную подборку лучших вакансий Уфы. Сегодня работодатели предлагают жителям башкирской столицы заработать до 130 тысяч рублей в месяц.
На пятом месте рейтинга вакантная должность инженера автоматизированной системы управления технологическим процессом. В Уфе такому специалисту готовы платить в месяц от 65 до 130 тысяч рублей. На четвертом месте — главный инженер в промышленной компании. Такой работник в Уфе зарабатывает от 100 тысяч.
«Бронза» рейтинга вакансий досталась руководителю розничной сети — от 100 рублей. Второе и первое место разделили директор торговых сетей «Полушка» и «Йомарт» и зам коммерческого директора по ценообразованию — до 130 тысяч в месяц и от 130 тысяч соответственно.