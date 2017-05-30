В Уфе назвали самые высокооплачиваемые вакансии мая

Специалисты портала «Superjob» подвели итоги мая и опубликовали очередную подборку лучших вакансий Уфы. Сегодня работодатели предлагают жителям башкирской столицы заработать до 130 тысяч рублей в месяц.

На пятом месте рейтинга вакантная должность инженера автоматизированной системы управления технологическим процессом. В Уфе такому специалисту готовы платить в месяц от 65 до 130 тысяч рублей. На четвертом месте — главный инженер в промышленной компании. Такой работник в Уфе зарабатывает от 100 тысяч.

«Бронза» рейтинга вакансий досталась руководителю розничной сети — от 100 рублей. Второе и первое место разделили директор торговых сетей «Полушка» и «Йомарт» и зам коммерческого директора по ценообразованию — до 130 тысяч в месяц и от 130 тысяч соответственно.