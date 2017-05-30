Возвести проблемные дома на Гидрострое в Краснодаре обещают за два года

Обсудить проблемы для дальнейшего их решения пришел заместитель главы города по вопросам архитектуры и градостроительства Владислав Ставицкий.

Он подчеркнул, что к возведению домов уже привлечен инвестор. Теперь самое главное — дать понять краснодарцам, когда работы будут полностью завершены.

Генеральный директор одной из строительных компаний сообщил, что опыт по возведению проблемных домов у них есть. В ближайшее время начнется достройка трех литеров. На все работы уйдет от 23 до 27 месяцев.

Кроме того, бизнесмен рассказал, что был создан специальный сайт, где будут размещать все новости, касаемые возведения долгостроев. Параллельно с этим на улице Писателя Знаменского обустроят парковку.