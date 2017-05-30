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07:24 (мск), источник: Om1.ru

У съезда с Ленинградского моста в Омске перекрыли одну полосу

На Ленинградской площади начали рыть котлованы под существующие столбы. Большинство столбов покосились и требуют замены.

Как уточнил гендиректор компании «ИдеалСтрой» Анатолий Слатин, котлованы роют под фундамент для опор. Работы должны завершиться через две недели. На это время перекрыли одну полосу дорожного движения на Ленинградской площади.

Специалисты департамента транспорта вчера, 29 мая, выехали на Ленинградскую площадь для оценки затруднения движения после перекрытия полосы. В департаменте транспорта заявили, что пока особых пробок нет, но возможны небольшие затруднения в пиковое время. Как пояснили в дептрансе, крайняя полоса Ленинградской площади не имеет значения при движении автомобильного потока.

Департамент транспорта порекомендовал омским автомобилистам в ближайший год прокладывать свой маршрут таким образом, чтобы не ездить по улице Ленина.

Отметим, помимо работ с опорами для столбов, также начата замена асфальтового покрытия на плитку на пешеходных дорожках. Эти работы будут проводиться долго, конкретные сроки пока не известны, передает НГС. Омск.

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