Коммунальщики устранили провалившийся асфальт на Софьи Перовской

На месте ремонта работали баровая машина на базе трактора МТЗ-72, 1 экскаватор «HIDROMEC», 1 автосамосвал «КамАЗ». Как заверили специалисты УИС, дорожное полотно будет восстановлено в кратчайшие сроки.

Напомним, что накануне горожане возмутились огромной дырой в асфальте на улице Софьи Перовской. Мэрия заявила, что причиной случившегося стало повреждение на УИС.