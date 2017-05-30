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07:23 (мск), источник: PROUFU.ru

Коммунальщики устранили провалившийся асфальт на Софьи Перовской

Вчера во дворе дома № 25/3 по ул. С. Перовской рабочие «Уфимских инженерных сетей» с помощью спецтехники ликвидировали провал асфальтового покрытия.

На месте ремонта работали баровая машина на базе трактора МТЗ-72, 1 экскаватор «HIDROMEC», 1 автосамосвал «КамАЗ». Как заверили специалисты УИС, дорожное полотно будет восстановлено в кратчайшие сроки.

Напомним, что накануне горожане возмутились огромной дырой в асфальте на улице Софьи Перовской. Мэрия заявила, что причиной случившегося стало повреждение на УИС.

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