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07:13 (мск), источник: Tengrinews

Среди казахстанцев повысился спрос на покупку евро

За первые четыре месяца 2017 года продажи евро обменниками Казахстана выросли на 70,4 процента, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает корреспондент Tenginews.kz со ссылкой на исследование Ranking.kz. Всего в январе-апреле казахстанцы купили 386,2 миллиона евро.

Источник: Tengrinews

Доллары были проданы на сумму 2,7 миллиарда, что на 0,7 процента больше по сравнению с январем-апрелем 2016 года. Рублей было продано на 5,3 процента больше, чем за январь-апрель 2016 года и сумма составила 44,8 миллиарда рублей. Вместе с тем, отмечается, что продажа обменными пунктами иностранной валюты в апреле 2017 года в Казахстане сократилась. Так, продажа долларов уменьшилась за месяц на 25,6 процента до 562,5 миллиона долларов, евро — на 0,5 процента, до 106,8 миллиона евро и рубли — на 4 процента, до 11,4 миллиарда рублей. Однако, если сравнивать с апрелем прошлого года, то продажи выросли по всем валютам — доллары на 8,5 процента, евро на 81,7 процента и рубли на 6,9 процента.

Больше всего в апреле долларов США купили жители Алматы — 276,5 миллиона долларов, на 24,1 процента меньше, чем в предыдущем месяце и на 8,5 процента больше по сравнению с апрелем 2016 года.

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Следом идет Астана — 67,3 миллиона долларов, что на 22,2 процента меньше, чем в марте и на 24,3 процента меньше, чем в апреле прошлого года. В апреле 2017 года на эти два мегаполиса пришлись 61,1 процента покупок долларов США у обменных пунктов от РК.

Замыкает тройку лидеров ЮКО, где граждане купили 38,5 миллиона долларов, спад за месяц составил 38,9 процента. По сравнению с апрелем 2016 года рост на 51,2 процента. Доля от РК — 6,8 процента.

По покупке евро, также лидируют жители Алматы и Астаны, на которых в апреле пришлось 61,6 процента покупок евро у обменных пунктов от РК. В Алматы было приобретено в обменных пунктах 44,1 миллиона евро, что на 9,4 процента меньше, чем в марте 2017 года и на 47,1 процента больше по сравнению с апрелем 2016 года. В Астане — 21,7 миллиона евро, рост за месяц на 16,4 процента, за год на 97 процентов. Замыкает тройку лидеров ЮКО — 7,5 миллиона евро было приобретено у обменников, что на 18,5 процента меньше, чем в марте и в 2,5 раза больше по сравнению с апрелем прошлого года. Доля от РК — 7,1 процента.

Покупка российских рублей населением в обменных пунктах РК распределена более равномерно по всем регионам, сообщают аналитики. Так, на лидирующие Алматы, ВКО и Астану приходиться 39,2 процента покупок в обменниках от РК. По покупке рублей в апреле 2017 года лидируют жители Алматы — 1,92 миллиарда рублей, рост за месяц составил 17,4 процента, за год — 3,7 процента. Следом идет ВКО — 1,29 миллиарда рублей, на 3,4 процента меньше, чем в прошлом месяце и на 19,3 процента больше, чем в прошлом году. Замыкает топ-3 город Астана с суммой 1,27 миллиарда рублей. Продажи в обменниках за месяц выросли на 12,2 процента и на 17,3 процента меньше по сравнению с апрелем прошлого года.

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