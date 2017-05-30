В Омск пытались ввезти более тонны опасной капусты

Региональное управление Россельхознадзора сообщило о попытке ввоза в Омскую область более тонны капусты без сертификата.

27 мая в Исилькульском районе сотрудник Россельхознадзора задержал большегруз, который перевозил партию свежей капусты объемом 1 400 килограмм. Водитель вез овощи из Казахстана.

Однако на границе с Омской областью выяснилось, что на подкарантинную продукцию нет необходимого фитосанитарного сертификата — документа, который подтверждает соответствие продукции фитосанитарным требованиям. Перевозчик капусты был оштрафован, после чего был вынужден вернуться обратно в Казахстан.