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07:14 (мск), источник: Om1.ru

В Омск пытались ввезти более тонны опасной капусты

Отсутствовало подтверждение безопасности овощей.

Региональное управление Россельхознадзора сообщило о попытке ввоза в Омскую область более тонны капусты без сертификата.

27 мая в Исилькульском районе сотрудник Россельхознадзора задержал большегруз, который перевозил партию свежей капусты объемом 1 400 килограмм. Водитель вез овощи из Казахстана.

Однако на границе с Омской областью выяснилось, что на подкарантинную продукцию нет необходимого фитосанитарного сертификата — документа, который подтверждает соответствие продукции фитосанитарным требованиям. Перевозчик капусты был оштрафован, после чего был вынужден вернуться обратно в Казахстан.

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