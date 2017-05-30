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07:08 (мск), источник: Комсомольская правда

Ирек Ялалов объяснил, почему в Уфе не такие дороги, как в Эмиратах

По словам главы города, в Башкирии очень сложные климатические условия.

Источник: Комсомольская правда

О дорогах и асфальте говорили сегодня, 30 мая, в мэрии. Представители коммунальных служб отчитались о ходе работ по ямочному ремонту, но для публики интереснее оказались комментарии Ирека Ялалова.

— Многие говорят, мол, почему в Арабских Эмиратах такие хорошие дороги и не плавится асфальт? Но ведь там диапазон температур от 0 до 70, у нас же — куда шире. У нас могут быть крайне низкие температуры, и почти такая же жара. А еще переходы через ноль — у нас другие условия, — заявил сити-менеджер.

Впрочем, Ирек Ялалов тут же поправился, что подобные слова не дают права не обращать внимания на качество покрытия дорог.

— Надо смотреть на Канаду и Аляску. Там же как-то дороги стоят. Не стоит, конечно, смотреть на Скандинавию, там Гольфстрим, но Канада и Аляска — как пример, — отметил мэр Уфы.

Комментарии
1
Айрат В
Всё намного проще, там не воруют...
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