Ирек Ялалов объяснил, почему в Уфе не такие дороги, как в Эмиратах

О дорогах и асфальте говорили сегодня, 30 мая, в мэрии. Представители коммунальных служб отчитались о ходе работ по ямочному ремонту, но для публики интереснее оказались комментарии Ирека Ялалова.

— Многие говорят, мол, почему в Арабских Эмиратах такие хорошие дороги и не плавится асфальт? Но ведь там диапазон температур от 0 до 70, у нас же — куда шире. У нас могут быть крайне низкие температуры, и почти такая же жара. А еще переходы через ноль — у нас другие условия, — заявил сити-менеджер.

Впрочем, Ирек Ялалов тут же поправился, что подобные слова не дают права не обращать внимания на качество покрытия дорог.