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07:21 (мск), источник: Губерния онлайн

Дальспецстрой сменил название и нашел деньги на зарплаты сотрудникам

Руководство организации собирается погасить 80% задолженности.

Источник: Reuters

Около 400 млн рублей готов потратить Дальспецстрой на погашение долгов по зарплате. Деньги на банковские карты сотрудники должны получить в течение двух-трех дней. Кроме того, стало известно, что строительная организация сменила название, сообщает портал «Губерния».

«Благодаря активной претензионно-исковой работе на расчетный счет Дальспецстроя (ныне ФГУП “Главное военно-строительное управление № 6”) поступили взысканные с подрядной организации (около 400 млн рублей) денежные средства. Они позволят погасить задолженность по заработной плате (в том числе и перед строителями космодрома Восточный) на 80%», — говорится в сообщении пресс-службы ФГУП «ГВСУ № 6».

Более подробную информацию о переименовании Дальспецстроя опубликовало агентство Eastrussia. По его данным, о реорганизации речи не идет, а функции компании остались прежними. ГВСУ № 6 будет заниматься строительством объектов специального и производственного назначения, социальной инфраструктуры для Вооруженных сил РФ, а также жилых домов.

Напомним, что в декабре 2016 года министр обороны Сергей Шойгу объявил об упразднении головной организации Дальспецстроя — Федерального агентства специального строительства (Спецстрой России).

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