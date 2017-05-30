Дальспецстрой сменил название и нашел деньги на зарплаты сотрудникам
Руководство организации собирается погасить 80% задолженности.
Руководство организации собирается погасить 80% задолженности.
Около 400 млн рублей готов потратить Дальспецстрой на погашение долгов по зарплате. Деньги на банковские карты сотрудники должны получить в течение
«Благодаря активной
Более подробную информацию о переименовании Дальспецстроя опубликовало агентство Eastrussia. По его данным, о реорганизации речи не идет, а функции компании остались прежними. ГВСУ № 6 будет заниматься строительством объектов специального и производственного назначения, социальной инфраструктуры для Вооруженных сил РФ, а также жилых домов.
Напомним, что в декабре 2016 года министр обороны Сергей Шойгу объявил об упразднении головной организации Дальспецстроя — Федерального агентства специального строительства (Спецстрой России).