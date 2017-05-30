Центральный парк Новосибирска заказал реконструкцию за 14 млн рублей

Реконструкция и благоустройство Центрально парка Новосибирска обойдется в 14,5 млн рублей. Заявка на проведение работ размещена на сайте госзакупок.

Подрядчик должен в течение одного месяца заменить парковые фонари, положить примерно 4 тыс. кв. м нового асфальта, провести работы по озеленению.

Особое внимание администрация уделила дизайнерскому решению парковых фонарей и их соответствию стилю Центрального парка. Так, в документации закупки говорится, что высота фонаря должна составлять 3,5 метра, их цвет может быть либо черный, либо темный шоколад. Эскиз внешнего вида фонаря заказчик также представил в описании объекта закупки.

В феврале прошлого года мэрия представила на суд общественности новую концепцию Центрального парка, который должен, по замыслу авторов, стать пионером в деле создания в Новосибирске современных парковых зон.