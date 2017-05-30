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07:59 (мск), источник: СуперОмск

Утверждение омских ОДН отложили из-за отставки Голубева

Стали известны некоторые последствия, вызванные уходом Олега Голубева с поста председателя Региональной энергетической комиссии Омской области (РЭК).

Во вторник, 30 мая, планировалось утверждение нормативов ОДН, но из-за отставки Голубева заседание отложили на неопределенный срок.

«Необходимое для принятия решения число членов правления — 4 человека. Сейчас присутствует три. Правление может пройти только после издания распоряжения о вводе в состав еще одного человека», — пояснили «СуперОмску» в РЭК.

Ожидается, что заседание состоится в среду, 31 мая. Новые нормативы должны вступить в силу уже 1 июня.

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