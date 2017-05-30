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12:18 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Капремонт на Дону: до конца года отремонтируют более тысячи многоквартирных домов

До конца года по программе капитального ремонта на Дону приведут в порядок более тысячи многоквартирных домов. На это направят около 3 миллиардов рублей.

Программа стартовала в апреле и на некоторых объектах работы уже закончены или близятся к завершению.

По словам директора областной Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта» Владислава Крюкова, серьезное внимание уделяется качеству. С одной стороны, подрядные организации прошли жесткий профессиональный отбор, с другой, собственники жилья проявляют все больше ответственности при приемке работ.

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