Капремонт на Дону: до конца года отремонтируют более тысячи многоквартирных домов
До конца года по программе капитального ремонта на Дону приведут в порядок более тысячи многоквартирных домов. На это направят около 3 миллиардов рублей.
До конца года по программе капитального ремонта на Дону приведут в порядок более тысячи многоквартирных домов. На это направят около 3 миллиардов рублей.
Программа стартовала в апреле и на некоторых объектах работы уже закончены или близятся к завершению.
По словам директора областной Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта» Владислава Крюкова, серьезное внимание уделяется качеству. С одной стороны, подрядные организации прошли жесткий профессиональный отбор, с другой, собственники жилья проявляют все больше ответственности при приемке работ.