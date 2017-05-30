Капремонт на Дону: до конца года отремонтируют более тысячи многоквартирных домов

Программа стартовала в апреле и на некоторых объектах работы уже закончены или близятся к завершению.

По словам директора областной Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта» Владислава Крюкова, серьезное внимание уделяется качеству. С одной стороны, подрядные организации прошли жесткий профессиональный отбор, с другой, собственники жилья проявляют все больше ответственности при приемке работ.