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08:09 (мск), источник: VN.ru

Отключение горячей воды-2017 в Новосибирске 30 мая

По состоянию на 30 мая от горячей воды отключены 1587 жилых домов и социальных учреждений Новосибирска. Завершаются ремонтные работы в зоне ТЭЦ-5. С 29 мая стартовали гидравлические испытания в зоне ТЭЦ-4 в Заельцовском и Калининском районах.

С 29 мая начались гидравлические испытания в зоне ТЭЦ-4 (полный список улиц, попавших под отключения). Расхолаживание и снижение температуры горячей воды началось с 8 часов 28 мая. Окончание испытаний на плотность и прочность — до 24 часов 9 июня. Без горячей воды находятся 667 объектов (из них в Заельцовском районе — 649 объектов, в Калининском районе — 18 объектов).

Завершаются ремонтные работы в зоне ТЭЦ-5. В Дзержинском районе за минувшие сутки подключили 27 объектов. Вечером 29 мая горячую воду подключили на улицах Гоголя, Королева, Адриена Лежена. В 17 часов 31 мая планируют подключить горячую воду на улицах Национальная, Доватора, Есенина, проспекте Дзержинского, 1-й Трикотажный переулок, Гусинобродское шоссе.

В Центральном районе, по информации мэрии, отключенными остаются 22 объекта. 29 мая должны были подключить дома по улицам Фрунзе, Державина, Мичурина, Семьи Шамшиных, Ольги Жилиной, Каинская, Чаплыгина, Красный проспект. Однако 30 мая на сервисе «Мой Новосибирск» они все еще значатся как отключенные. В диспетчерской аварийной службы корреспонденту VN.ru сообщили, что подключение этих объектов запланировано до 23.55 текущего дня.

По 2 июня отсутствует вода на выборочных объектах по улицам Максима Горького, Каменская, Октябрьская, Серебренниковская. Это связано с ремонтом тепломеханического оборудования в ТК-122 на теплотрассе диаметром 700 мм по улице Серебренниковской. Отключено 49 объектов, работы выполняет АО «Теплоэнергострой».

Все еще отсутствует горячая вода на некоторых объектах по Вокзальной магистрали. В частности, на отключения жаловались жильцы дома по адресу Вокзальная магистраль, 18. На сервисе «Мой Новосибирск» информации об отключениях по этому адресу нет, но в диспетчерской ЖЭУ «Центральное» корреспонденту VN.ru сообщили, что горячую воду подали, но затем она из сети пропала.

— Сейчас мы смотрим, по какой причине воды нет. Сначала пройдем по соседним улицам, затем будем смотреть на Вокзальной магистрали. Сроки подключения зависят от характера обнаруженных повреждений, — рассказала диспетчер аварийной службы ЖЭУ.

В микрорайоне ОбьГЭС в связи с гидравлическими испытаниями в котельной АО «Сибирьгазсервис» (ул. Часовая) с 00 часов 29 мая до 24 часов 8 июня отключено 85 объектов по улицам Часовая, Гидромонтажная, Динамовцев, Печатников, Ивлева. По-прежнему отсутствует горячая вода по улицам Ветлужская, Гидромонтажная, Динамовцев, Красноуфимская, Летняя, Молодости, Мухачева, Нагорная, Новоморская, Печатников, Приморская, Сердюкова, Смоленская, Софийская, Энгельса, 40 лет Комсомола. Горячее водоснабжение было подано абонентам вечером 17 мая. С 22 мая по 3 июня эти объекты отключили повторно в связи с плановыми ремонтными работами в котельной № 35 (улица Софийская, 16).

В Академгородке и на Шлюзе с 00 часов 29 мая по 6 часов 9 июня отключено более 200 объектов, относящихся к котельной ТС-1 по улице Инженерная, 17. Отключена вода по улицам Инженерная, Добровольческая, Тружеников, Русская, Шлюзовая, Вахтангова, Жемчужная, Ильича, Золотодолинская, Терешковой, Академическая, Боровая Партия, Солнечногорская, Дорожная, роезд Весенний, проезд Цветной, проезд Детский, проспект Морской,.

В Октябрьском районе 26 мая воду не получили 152 объекта в зоне ТЭЦ-5. Это относится к домам по улице Пешеходная, горячую воду подключат 31 мая в 20.00, там завершаются планово-ремонтные работы. Отдельные объекты по улицам Воинская, Грибоедова, Добролюбова, Никитина, Автогенная, Радиотехническая подключат 30 мая в 20.00. На улицах Ленинградская, Лобова, Кирова плановые отключения. Ремонтные работы планируется завершить 1 июня в 20.00.

В Первомайском районе планово-ремонтные работы ведутся в котельной № 15 по улице Лаврова. До 29 мая по 9 июня отключено 10 объектов.

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