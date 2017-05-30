Корейский тунец без срока годности прибыл во Владивосток

В Приморье попытались ввезти импортные рыбные консервы без указанной на них даты выработки. Сопровождающий ввозимую партию ветеринарный сертификат также оказался недействительным. Консервированная продукция не прошла контроль Россельхознадзора и подлежит возврату в страну-экспортер, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзор.

Так, при проведении государственного ветеринарного контроля на границе за поступающей из-за рубежа пищевой продукцией у инспекторов Россельхознадзора вызвала вопросы поступившая в морской порт Владивостока партия консервированного тунца из Республики Корея. Масса партии составила свыше 800 килограммов.

Первоначально, в ходе документарного контроля инспекторами было выявлено, что представленный коммерсантами импортный ветеринарный сертификат не соответствует требованиям, предъявляемым к оформлению ветеринарных сертификатов на ввозимые на таможенную территорию Евразийского экономического союза подконтрольные товары из третьих стран, что уже ставило под вопрос дальнейший ввоз консервов на территорию края.

Далее, в ходе осмотра поступившей партии и вовсе обнаружено, что как на консервных банках, так и на коробках, в которые они были упакованы, отсутствует один из важнейших элементов маркировки изготовителя, а именно дата выработки продукции.

В настоящее время дальнейшее движение груза остановлено. Партия консервов находится на складе временного хранения в морском порту Владивостока.