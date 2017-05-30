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08:21 (мск), источник: Newslab.ru

Китайских бизнесменов накажут за опилки в Канске

В Канске китайских бизнесменов накажут за горящие опилки и работу без разрешения, сообщили 30 мая в краевой прокуратуре.

В Канске компанию с учредителями из Китая накажут за горящие опилки и работу без разрешения, сообщили 30 мая в краевой прокуратуре.

Напомним, 24 мая, после разрушительных пожаров в Канске, следователи сообщили, что пожар начался с территории ООО «Синь И». Позднее появилась информация, что огонь пришел к жилью с другой базы, руководителя которой уже задержали — она останется под стражей как минимум на 2 месяца.

Сегодня в прокуратуре рассказали: по факту ситуации на «Синь И» также не исключено возбуждение уголовного дела, материалы уже переданы следователям. Фирму, которой руководит жительница Канска, а в истории учредителей — компании и бизнесмены из Китая, суд уже обязывал «исключить горение отходов обработки древесины и накопление их на почве земельного участка». Так как руководитель не принимала никаких мер, судебные приставы приостановили работу производства, опечатав станки и электрощитки, и предупредили женщину о возможной уголовной ответственности.

Однако проведенная 22 мая, накануне пожаров, проверка показала, что предприятие продолжает работать: со станков и электрощитков сняты пломбы, в помещении полно свежих опилок, а территория предприятия так и не очищена. Уголовное дело может быть возбуждено по ст. 315 УК РФ за неисполнение решения суда.

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