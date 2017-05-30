Единый центр поддержки малого и среднего бизнеса открылся в Челябинске

В Челябинске 29 мая открылся центр поддержки малого и среднего предпринимательства «Территория бизнеса», где компании и ИП смогут получить любую поддержку и госуслугу в режиме «одного окна», — здесь будет оказывать около 200 услуг в режиме одного окна, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«“Территория бизнеса” — это единая площадка для размещения всех институтов поддержки предпринимательства в Челябинской области, которые сегодня существуют. Центр подразумевает оказание всех государственных и муниципальных услуг по принципу “одного окна”. Таким образом все услуги для бизнеса, которые на сегодняшний день существуют, можно будет получить именно здесь», — заявил гендиректор Фонда развития МСП в Челябинской области Артур Юсупов.

По словам эксперта, на территории Российской Федерации существует много различных решений по поддержке малого бизнеса, однако такого комплексного решения, которое совмещало бы в себе и госуслуги, МФЦ и институты развития, в России пока нет.

Напомним, концепцию принципа «единого окна» для предпринимателей утвердил губернатор Борис Дубровский 20 февраля 2017 года. Собственно, Государственный центр оказания услуг для бизнеса «Территория бизнеса» открылся под эгидой министерства экономического развития Челябинской области и экономического блока правительства региона.

На сегодняшний день «Территория бизнеса» включает десять окон: три — переговорные комнаты, где проводятся консультации, еще четыре — это многофункциональный центр, оказывающий полный спектр государственных и муниципальных услуг для бизнеса, еще три — услуги инфраструктуры для самого МФЦ.

«Территория бизнеса» размещает все организации, которые занимаются поддержкой малого и среднего бизнеса на Южном Урале: Центр поддержки экспорта, Центр поддержки предпринимательства, Центр предоставления гарантий, МФЦ для бизнеса, Центр микрофинансирования, Центр инжиниринга, Центр кластерного развития, Агентство инвестиционного развития и Фонд развития промышленности. Каждая из них имеет свою территорию в сердце «территории», так называемом OpenSpace, где размещено 64 рабочих места.

Добавим, что центр будет оказывать около 200 услуг, и теперь предпринимателю не придется разбираться, в какую именно организацию обращаться. Все услуги будут предоставляться по разработанным пакетным предложениям — кейсам: «Открывай» (более десяти услуг), «Развивай» (более 20 услуг), «Сопровождай» (более 100 услуг), «Инвестируй» (более 20 услуг), «Производи» (более 20 услуг), «Экспортируй» (более 20 услуг).

Все консультационные, организационные услуги и сервисы «Территории бизнеса» бесплатны, но есть и платные услуги: микрозаймы, предоставление гарантий и другие финансовые инструменты.