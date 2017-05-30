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08:33 (мск), источник: dostup1.ru

Единый центр поддержки малого и среднего бизнеса открылся в Челябинске

«Территория бизнеса» будет оказывать предпринимателям около 200 услуг в режиме «одного окна».

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фотографий
6
фотографий
6
фотографий

В Челябинске 29 мая открылся центр поддержки малого и среднего предпринимательства «Территория бизнеса», где компании и ИП смогут получить любую поддержку и госуслугу в режиме «одного окна», — здесь будет оказывать около 200 услуг в режиме одного окна, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«“Территория бизнеса” — это единая площадка для размещения всех институтов поддержки предпринимательства в Челябинской области, которые сегодня существуют. Центр подразумевает оказание всех государственных и муниципальных услуг по принципу “одного окна”. Таким образом все услуги для бизнеса, которые на сегодняшний день существуют, можно будет получить именно здесь», — заявил гендиректор Фонда развития МСП в Челябинской области Артур Юсупов.

По словам эксперта, на территории Российской Федерации существует много различных решений по поддержке малого бизнеса, однако такого комплексного решения, которое совмещало бы в себе и госуслуги, МФЦ и институты развития, в России пока нет.

Напомним, концепцию принципа «единого окна» для предпринимателей утвердил губернатор Борис Дубровский 20 февраля 2017 года. Собственно, Государственный центр оказания услуг для бизнеса «Территория бизнеса» открылся под эгидой министерства экономического развития Челябинской области и экономического блока правительства региона.

На сегодняшний день «Территория бизнеса» включает десять окон: три — переговорные комнаты, где проводятся консультации, еще четыре — это многофункциональный центр, оказывающий полный спектр государственных и муниципальных услуг для бизнеса, еще три — услуги инфраструктуры для самого МФЦ.

«Территория бизнеса» размещает все организации, которые занимаются поддержкой малого и среднего бизнеса на Южном Урале: Центр поддержки экспорта, Центр поддержки предпринимательства, Центр предоставления гарантий, МФЦ для бизнеса, Центр микрофинансирования, Центр инжиниринга, Центр кластерного развития, Агентство инвестиционного развития и Фонд развития промышленности. Каждая из них имеет свою территорию в сердце «территории», так называемом OpenSpace, где размещено 64 рабочих места.

Добавим, что центр будет оказывать около 200 услуг, и теперь предпринимателю не придется разбираться, в какую именно организацию обращаться. Все услуги будут предоставляться по разработанным пакетным предложениям — кейсам: «Открывай» (более десяти услуг), «Развивай» (более 20 услуг), «Сопровождай» (более 100 услуг), «Инвестируй» (более 20 услуг), «Производи» (более 20 услуг), «Экспортируй» (более 20 услуг).

Все консультационные, организационные услуги и сервисы «Территории бизнеса» бесплатны, но есть и платные услуги: микрозаймы, предоставление гарантий и другие финансовые инструменты.

В планах центра — до конца 2017 года обслужить не менее 5 тыс. предпринимателей.

На открытие «Территории бизнеса» прибыл губернатор Челябинской области Борис Дубровский. «Сегодня в Челябинской области завершается очень важный этап — мы переходим к принципиально новому механизму поддержки с единой точкой входа. Нам бы очень хотелось чтобы “Территория бизнеса” превратилась в территорию успеха, чтобы здесь стартовали наши чемпионы», — заявил губернатор в приветственном слове.

Глава региона напомнил, что в Челябинской области на сегодняшний день доля малого и среднего бизнеса составляет 30%, налоги от МСП — это каждый шестой рубль в консолидированный бюджет. Кроме того, в данной сфере занято около 600 тыс. человек.

«Тезис, о том, что государство должно быть партнером бизнеса, для меня бесспорный. Поэтому улучшение условий ведения бизнеса — это наша приоритетная задача», — заявил Борис Дубровский, добавив, что Челябинская область по итогам работы в 2016 году имеет хорошие шансы попасть в ТОП-20 Национального рейтинга состояния инвестиционного климата субъектов РФ.

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