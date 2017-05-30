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08:40 (мск), источник: ИА Башинформ

На каждого безработного уфимца приходится по три вакансии

УФА, 30 май 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. На каждого безработного жителя башкирской столицы приходится примерно по три вакантных места.

В городском банке вакансий содержится информация о 16,5 тысячи рабочих мест, на которые претендует без малого 5,6 тысячи официально зарегистрированных безработных.

В начале года в Уфе насчитывалось 6,1 тысячи безработных и 11,3 тысячи вакансий. Об этом агентству «Башинформ» сообщили в Центре занятости населения Уфы.

Уровень регистрируемой безработицы, по сравнению с началом 2017 года, снизился с 1,03 до 0,94 процента.

Всего на учете в службе занятости состоят на данный момент 6,2 тысячи уфимцев.

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