Чиновники оценили качество мобильной связи в Санкт-Петербурге

Проверка по специальной методике включала совершение в сети каждого из четырех работающих в Санкт-Петербурге операторов примерно 3,7 тысячи тестовых голосовых вызовов, от 700 до тысячи Интернет-сессий и отправка 700−750 SMS-сообщений.

Исследования показали, что все компании обеспечивают установленное стандартом минимальное качество голосовой связи.

Например, 3,4 процента совершенных через «МТС» попыток дозвониться закончились неудачно, тогда как по нормативу доля таких вызовов не должна превышать 5 процентов.

Через «Мегафона» не удалось дозвониться в 3,2 процента случаев, «Билайн» — 2,6, «Теле2» — 2 процента.

Также отраслевые стандарты допускают обрыв 5 процентов соединений, тогда как у «Билайна» этот показатель составил 1,7 процента, у «МТС» и «Теле2» — 1,4, «Мегафона» — 1,3 процента.

В норматив «неразборчивости речи» (таких звонков не должно быть более 9 процентов) уложились все операторы (наихудший результат продемонстрировал «Мегафон» — 1,4 процента).

Наибольшую среднюю скорость передачи данных специалисты радиочастного центра зафиксировали у «Билайна» — 5,1 Мбит/секунду. У «Теле2» она составила 2,9, у «Мегафона» и «МТС» — по 1,9 Мбит. В тоже время более 9 процентов сессий по протоколу HTTP (обычный просмотр страниц в Интернет) в сети «МТС» завершился неудачно, «Мегафона» — 5,7, «Билайна» — 3,9, «Теле2» — 3,8 процента.

В ходе мониторинга выявились и сложности передачи SMS: «Мегафон» потерял 0,5 процента сообщений, «МТС» — 0,3 процента, «Теле2» — 0,2 процента. Только «Билайн», если верить официальному протоколу исследований, доставил до адресата все SMS. Среднее время передачи составило 1,5 секунды (наихудший результат у «Мегафона» — 2,6 секунды).

Напомним, что ФГУП «Радиочастотный центр» входит в структуру Роскомнадзора. Автоматизированная система контроля качества услуг связи введена в эксплуатацию в 2014 году. На специальном сайте качествосвязи.рф пользователям представлена интерактивная карта, показывающая уровень доступа к услугам связи стандартов 2G, 3G (UMTS) и LTE каждого оператора.