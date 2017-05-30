«Такое ощущение, что это делают специально, чтобы не было горячей воды все лето», — в Екатеринбурге начались опрессовки

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании, гидравлические испытания обратных магистральных и распределительных трубопроводов с ограничением подачи горячего водоснабжения пройдут с 23.00 29 мая до 7.00 30 мая, а с 00.00 31 мая до 6.00 1 июня испытания пройдут без ограничения подачи ГВС, но с пониженными параметрами.

Как пояснили в компании, до начала испытаний температура горячей воды будет понижена и восстановлена после окончания испытаний.

«Диагностика теплотрасс — мероприятие, необходимое для эффективной подготовки оборудования к предстоящему отопительному сезону. По мере обнаружения повреждений в оперативном порядке будут развернуты ремонтные работы», — отметили в ЕТК.

Вместе с тем, на ряде трубопроводов сегодня уже произошли коммунальные аварии. Так, ночью прорвало трубы с горячей водой в районе дома № 146 «а» по улице Громова. Горячая вода залила проезжую часть.

Кроме того, по сообщениям горожан, накануне прорвало трубу на Сортировке — в районе дома № 162 на улице Бебеля.

«Фонтан хлестал из тротуара», — делится очевидец событий.

А жители поселка Садовый жалуются, что воды нет ни горячей, ни холодной.

«Нет горячей — опрессовки, но и холодной тоже нет! И не известно, когда дадут! “Авария”, — мне так сказали в РЭМП “ЭЛЬМАШ”. Без воды уже две недели! Как же нам быть? Ни помыться, ни приготовить, ни, простите, в туалет сходить! Так и до дизентерии недалеко! Это просто безобразие какое-то! » — рассказала одна из пользовательниц соцсетей.

Екатеринбуржцы, несмотря на то, что опрессовки проводятся каждое лето, от отключения горячей воды оказались далеко не в восторге.

«Такое ощущение, что это делают специально, чтобы не было горячей воды все лето. Как например на Химмаше каждый год!» — возмущается в соцсети одна из жительниц Екатеринбурга Соня Романова.