История бесконечной реконструкции: «Скандинавия» опять ждет

На первоначальном этапе договоренностей «Скандинавия» должна быть реконструирована к 2028 году. Уже в 2017 году дорожные службы всерьез собирались взяться за работу по расширению трассы и выйти на ремонт отрезка в 35 километров. Однако пока этого не произошло — началась традиционная волокита.

Торги не объявляются, а стоимость работ внезапно подскочила на заоблачные цифры, с 17 до 25 миллиардов.

Торги не объявляются, а стоимость работ внезапно подскочила на заоблачные цифры, с 17 до 25 миллиардов.

Почти полгода назад заместитель начальника ФКУ «Севзапуправтодор» Дмитрий Кузнецов обещал, что в начале 2017 года будет объявлен конкурс на второй этап долгожданного и многострадального расширения трассы «Скандинавия».

Лот на продолжение реконструкции трассы нынешней весной действительно появился на сайте госзакупок, но пока лишь для обсуждения.

Кроме того, чиновники сильно промахнулись со стоимостью — запланированных денег на многокилометровый участок, судя по материалам размещенного лота, явно не хватит. Конечно, в связи с этим расходы придется повысить — аж до 25,3 миллиардов. Но увеличили не только расходы — теперь отодвинули еще и сроки поиска исполнителя работ — он начнется не раньше 2018 года.

Конечно, одним из факторов подорожания является инфляция, ведь первоначальные цены на ремонт и обслуживание трассы рассчитывались еще в 2014 году. Тем временем, в самом ведомстве (ФКУ «Севзапуправтодор», — прим. ред.) пересмотр планов комментируют осторожно. По данным «Фонтанки», непосредственно лот на сайте госзакупок пока не размещался, но долгожданные ремонтные работы на большом отрезке с 65 по 100 километр все же начнутся, как и предполагалось, в 2017 году.

По материалам «Фонтанки.ру»