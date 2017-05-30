Дорожники Приморья продолжают ремонт трассы Артем—Находка
Три дорожных бригады ведут ямочный ремонт в районе поселка Врангель, на дороге Южно-Морской—Ливадия, а также на 82-м километре трассы
Три дорожных бригады ведут ямочный ремонт в районе поселка Врангель, на дороге Южно-Морской—Ливадия, а также на 82-м километре трассы
Сотрудники «Примавтодора» продолжают вести ямочный ремонт дороги Артем—Находка. В настоящий момент работы идут на трех участках.
Как сообщил генеральный директор «Примавтодора» Дмитрий Горлов, три дорожных бригады ведут ямочный ремонт в районе поселка Врангель, на дороге Южно-Морской—Ливадия, а также на 82-м километре трассы
«В настоящий момент в сторону
Отметим, что в июне на трассе Артем-Находка—порт Восточный начнется капитальный ремонт участков общей протяженностью 32 километра. Из краевого бюджета на эти работы предусмотрено около 400 миллионов рублей.