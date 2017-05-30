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10:13 (мск), источник: РИА Новости

Транспортная прокуратура проверяет «ВИМ-Авиа» из-за задержки рейсов

КАЗАНЬ, 30 мая — РИА Новости, Ирина Дурницына. Татарская транспортная прокуратура проводит проверку авиакомпании «ВИМ-Авиа» после задержки вылета восьми рейсов из аэропорта «Домодедово» 28—29 мая, сообщает прокуратура.

Источник: РИА Новости

По данным ведомства, предварительной причиной задержек авиарейсов стал «перенос в одностороннем порядке сроков ремонта воздушных судов и, как следствие, недостаточность парка воздушных судов для осуществления всего объема перевозок».

Прокуратура отмечает, что и ранее выявляла нарушения лицензионного законодательства в деятельности «ВИМ-Авиа» при перевозках пассажиров, за что авиакомпания привлекалась к административной ответственности и была оштрафована.

В понедельник авиакомпания «ВИМ-Авиа» объяснила массовые задержки рейсов в «Домодедово» поздним возвратом трех самолетов с планового технического обслуживания. Этот фактор, а также начало сезона отпусков, которое в этом году характеризуется «небывало высоким» для конца мая усилением роста пассажиропотока — в частности, на курорты Турции — привело к веерному характеру задержек и переносов рейсов, отметили в компании. При этом попытки «ВИМ-Авиа» зафрахтовать под перевозку воздушные суда сторонних авиакомпаний не увенчались успехом из-за тотального дефицита самолетов на данный момент.

Авиакомпания принесла извинения за доставленные неудобства и гарантировала, что ситуация будет исправлена в ближайшее время.

Росавиация в прошлом летнем сезоне уже фиксировала у авиакомпании систематические многочасовые задержки регулярных и чартерных рейсов на внутренних и международных направлениях. Сообщалось, что ведомство может ввести в действие сертификата эксплуатанта перевозчика ограничение на выполнение чартерных перевозок в связи с частыми задержками. Гендиректору «ВИМ-Авиа» было направлено предупреждение, в котором ведомство потребовало принять все возможные меры для устранения сбойных ситуаций.

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