Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украинский премьер рассказал, во что Россия превратила Крым
Руководство знаменитого управления МВД уволили в полном составе
Умерла старейшая актриса России
Сергей Шойгу: Стала известна причина катастрофы ТУ-154
СМИ: Миранда Керр вышла замуж
Хрущевки: история появления Самый крупный социальный проект в истории СССР. Во что это обошлось стране и кто рассчитывал параметры?
От Бузовой до Киркорова: все звезды на премии канала RU.TV 2017
Киану Ривза заметили на съемках в Петербурге
Москвичи предложили Собянину альтернативный проект реновации
Как будут изымать единственное жилье должников?
"Мне б такую": фанаты восхищены фигурой Серябкиной
2000 бойцов спецназа ФСБ переброшены в Крым – СМИ
СМИ: Миранда Керр вышла замуж
Какие юбки вошли в моду этим летом
«Как бы не остались без президента»: Клинцевич о речи Порошенко
Крейсер РФ в 20 этажей обладает мощным вооружением
Супервнедорожник за 1,5 миллиона: рецепт и очень жесткий тест
BMW показала мотоцикл с выдвигающимся сиденьем
Фоторепортажи
20Крепостные стены XXI века
12Воспоминания Набережной Круазет
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
10110 лет со дня рождения Лоуренса Оливье
09:56 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Кондратьев: Строительство в зоне возможного подтопления в Краснодаре категорически запрещено

КРАСНОДАР, 30 мая, ФедералПресс. Губернатор региона Вениамин Кондратьев заявил о том, что строительство в зоне возможных подтоплении в Краснодаре категорически запрещено. Об этом он сказал на встрече представителей городской и краевой власти с общественностью.

По словам Кондратьева, особое внимание необходимо уделить защите поймы реки Кубань. В первую очередь участки в микрорайоне Гидростроителей. Возможное строительство на данной территории вызывает особое беспокойство жителей, сообщает сайт Краснодарского края.

«Должна быть четкая позиция — категорический запрет на строительство в зоне возможных подтоплений в Краснодаре. Пойма реки не должна быть задействована ни при каких обстоятельствах», — акцентировал глава края.

В ходе общения была поднята и тема дальнейшего использования территории, которая прилегает к парку «Солнечный остров». Сейчас ведутся судебные разбирательства по возвращению 200 га в собственность города. В случае положительного решения данная территория может быть использована только как зона рекреации. Кроме того было принято решение о включении более 600 га земель, находящихся в настоящее время в федеральной собственности, в черту города.

«Нам необходимо решение, которое позволит этим лесам оставаться лесами. Дайте мне гарантию, что если они станут городскими лесами, но ни один гектар, ни одна сотка не пострадают», — резюмировал Кондратьев.

«ФедералПресс» напоминает, что в конце апреля замглавы Краснодара побывал на строящихся объектах микрорайона Гидростроителей.

Комментарии
1
Александр Александр
Да ,кошмар ,сколько распродано и незаконно приватизировано предыдущими и губером и мэром евлановым -приватизаяий жэков одной особой ,приближенной евланова (она и сейчас там верховодит),чего стоит -сколько они заплатили в казну ??????????????
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Водитель микроавтобуса погиб в массовом ДТП под Искитимом
Число жертв урагана в московском регионе выросло до 16 человек
Россия заявила о готовности начать переговоры с США по Донбассу
Правительство обяжет госкомпании закупать российские самолеты
На Волге сел на мель теплоход с 143 пассажирами на борту
Военный погиб при жесткой посадке самолета в Саратовской области
Минюст России разработал законопроект о самозанятых гражданах
Адвокат Алексея Учителя пожаловался Володину на Поклонскую
Спорт
Джикия как новая надежда: кто защитит сборную Станислав Черчесов вызвал сразу семь центральных защитников для подготовки к Кубку конфедераций. Не все они, однако, примут участие в турнире
Авто
Помятые машины и перекрытые дороги: последствия урагана в Москве В связи с резким ухудшением погоды в столичном регион автомобилистов просят соблюдать меры безопасности и внимательно относиться к выбору места парковки
Hi-Tech
Видео: на финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде На финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде, чем привел в восторг болельщиков
Кино
От Бузовой до Киркорова: все звезды на премии канала RU.TV 2017 В ночь с 27 на 28 мая в Москве прошла ежегодная премия телеканала RU.TV с участием главных российских знаменитостей
Недвижимость
Госдума отклонила предложение о платном въезде в центры городов
Москвичи предложили Собянину альтернативный проект реновации
Снос пятиэтажек поможет расселить коммуналки в Москве
Ураган разрушил пирамиду Голода в Подмосковье
Леди
Какие юбки в моде этим летом Мы выбрали 8 самых актуальных моделей сезона. Заглядываем в шкафы и перетряхиваем гардероб!
Дети
Орбакайте рассказала, почему внуки не называют Пугачеву бабушкой Как рассказала Кристина Орбакайте, все ее дети зовут знаменитую певицу только Аллой или Аллочкой.
Все о ремонте
Частые ошибки, совершаемые при ремонте ванной комнаты
7 ошибок в оформлении загородного дома
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь