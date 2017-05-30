Кондратьев: Строительство в зоне возможного подтопления в Краснодаре категорически запрещено

По словам Кондратьева, особое внимание необходимо уделить защите поймы реки Кубань. В первую очередь участки в микрорайоне Гидростроителей. Возможное строительство на данной территории вызывает особое беспокойство жителей, сообщает сайт Краснодарского края.

«Должна быть четкая позиция — категорический запрет на строительство в зоне возможных подтоплений в Краснодаре. Пойма реки не должна быть задействована ни при каких обстоятельствах», — акцентировал глава края.

В ходе общения была поднята и тема дальнейшего использования территории, которая прилегает к парку «Солнечный остров». Сейчас ведутся судебные разбирательства по возвращению 200 га в собственность города. В случае положительного решения данная территория может быть использована только как зона рекреации. Кроме того было принято решение о включении более 600 га земель, находящихся в настоящее время в федеральной собственности, в черту города.

«Нам необходимо решение, которое позволит этим лесам оставаться лесами. Дайте мне гарантию, что если они станут городскими лесами, но ни один гектар, ни одна сотка не пострадают», — резюмировал Кондратьев.

«ФедералПресс» напоминает, что в конце апреля замглавы Краснодара побывал на строящихся объектах микрорайона Гидростроителей.