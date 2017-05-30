С 1 июля в Волгограде на 9,8% повысятся тарифы на коммунальные услуги

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград», согласно распоряжению Правительства РФ в регионах средний индекс по субъекту на второе полугодие 2017 года устанавливается в размере 4,2%. Однако волгоградские власти подняли индекс до отметки в 9,8%.

Увеличение стоимости коммунальных услуг, по словам чиновников, проводится для регулирования дисбаланса между уровнем совершаемой платы населением и уровнем экономически обоснованных тарифов.

Напомним, что о повышении стоимости услуг ЖКХ волгоградцы узнали еще перед новым годом и выступили против. Так, группа инициативных горожан собирала подписи под петицией против увеличения тарифов и выходила на митинг, однако, власти ее не услышали.