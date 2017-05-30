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11:31 (мск), источник: ИА REGNUM

Горожане не одобрили строительство гостиницы в историческом центре Казани

Планам частного лица по строительству гостиницы на улице Нариманова в историческом центре Казани пока не суждено сбыться.

На прошедших публичных слушаниях жители дома № 60 по той же улице высказались против такого соседства, а гендиректор ООО «Таткрахмалпатока», расположенного рядом с местом будущей стройки, их поддержал.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на заключение по итогам слушаний, зона, в которой находится участок площадью 1 341 кв. метр, предназначена для строительства жилых домов в 3−10 этажей. Именно это и прописано в карте зон градостроительных регламентов Правил землепользования и застройки Казани. Заявитель Рауф Хасанов просил одобрить условно разрешённый вид использования земли «под объекты гостиничного сервиса».

Жители соседнего дома высказались против, уточнив, что стройка нанесёт вред их дому при забивании свай, помещает выезду с придомовой территории и будут нарушены нормативы по расстояниям между зданиями. Представитель ООО «Таткрахмалпатока» добавил, что уже сейчас видит нарушение санитарно-защитной зоны в семь метров. По его мнению, также не соблюдены нормативы по расстоянию от тепловых сетей и противопожарные расстояния.

В результате будущему застройщику предложили устранить замечания и провести расчёт инсоляции данного объекта.

По информации Росреестра, ровно год назад, на начало мая 2016 года, в столице Татарстана насчитывалось чуть более 6,7 тыс. номеров в 121 гостинице. Это без учёта хостелов, мотелей и подведомственных разным структурам гостиниц. Пять отелей из приведённого количества управляются крупными международными гостиничными сетями. Загрузка номерного фонда в зависимости от сезона в Казани в среднем составляет 50−65%.

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