Глава полиции Новосибирской области отчитался о росте доходов, информация опубликована на сайте МВД.

Глава ГУ МВД по НСО Юрий Стерликов в 2016 году заработал 5,8 млн рублей, годом ранее его доход составлял 2,4 млн рублей. Доходы супруги главного полицейского области также выросли — с 664 тысяч до 1,8 млн рублей.

Стерликов продал автомобиль Lexus RX 350, а вместо него купил Land Cruiser 200. Ему также принадлежит гараж, земельный участок, квартира в недостроенном доме. Жена Стерликова владеет квартирой, гаражом и двумя земельными участками.

До перевода в Новосибирск Стерликов возглавлял полицию Самарской области.