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13:58 (мск), источник: Forbes.kz

Рахим Ошакбаев: Рост ВВП Казахстана обеспечили 10 предприятий

Представитель Центра прикладных исследований «Талап» проанализировал свежие экономические показатели.

Валовый внутренний продукт Казахстана вырос в первом квартале текущего года на 3,4%. Ранее Минэкономики отчиталось о том, что «негативные внешние риски для экономики полностью исчерпались». «Драйвером роста» было обозначено строительство, указан рост в многих отраслях экономики — от сельского хозяйства до машиностроения.

ВВП, действительно, существенно вырос после падения на 0,1% в предыдущем году. Однако стоит отметить, что темпы его роста замедлялись в течение 6 лет, и текущие 3,4% могут содержать «отскок» после падения, а также иметь определенный накопленный резерв за два года. Существенного преломления тренда на понижение темпов роста после 2010 пока нет, а задача, поставленная президентом по росту на 5%, все еще актуальна.

Интересно то, что рост ВВП был крайне концентрирован: 60% дали всего три отрасли — это добывающий и обрабатывающий секторы, а также торговля. Как минимум, драйвером стало не строительство — оно занимает 6 место, а, значит, эффективность прямых государственных расходов, коих мало в трех секторах-драйверах, пока под вопросом.

В добывающем секторе практически весь рост пришелся на добычу нефти в Атырауской области — это всего два предприятия — ТШО и NCOC (Кашаган). Дополнительный рост, видимо, обеспечили крупные проекты KAZ Minerals — Бозшаколь и Актогай (руды медные).

В обрабатывающей промышленности, несмотря на ее большую диверсифицированность, основной прирост дали традиционные цветная и черная металлургия, а также нефтепереработка. В каждой из этих отраслей вклад был внесен двумя крупными предприятиями:

1) ERG, «Казахмыс»;.

2) «Казхром», «АрселорМиттал Темиртау»;.

3) АНПЗ, ПНХЗ.

Что касается торговли, то ее общий вклад в 12%, конечно, хорош, но ее доля в ВВП составляет 14%, а, значит, отрасль вложила меньше, чем ожидалось.

Вывод: экономика на самом деле восстанавливается, то есть большинство отраслей по крайней мере выше «нуля». Неожиданный для всех рост в 3,4% пришелся в основном на условно 10 традиционных нефтяных, нефтеперерабатывающих и металлургических предприятий, которые зависят исключительно от внешних рынков. А, значит, то, из-за чего мы упали в прошлом году, стало тем, благодаря чему мы восстановились в этом.

Последствия предыдущих реализованных рисков, возможно, и исчерпались, но сами риски сохраняются. И фискальное стимулирование пока тут ни при чем.

Таким образом, главной задачей экономического блока сейчас является повышение инклюзивности этого роста, чтобы 3,4% с традиционных секторов могли трансформироваться в рост прочих отраслей экономики, которые пока показывают «underperformance».

Источник: страница Рахима Ошакбаева в Facebook. Публикуется с согласия автора.

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