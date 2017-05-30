Новый обводной коллектор ввели в эксплуатацию в Хабаровске

Он ведет к главной насосной станции, которая круглосуточно обеспечивает работу очистных сооружений канализации. Протяженность коллектора — свыше пяти километров. Начало он берет в районе улицы Вяземской и заканчивается в районе поселка Березовка, в приемной камере Главной насосной станции, откуда стоки насосами перекачиваются на очистные сооружения. Ежедневно по новому коллектору можно будет транспортировать до 320 тысяч кубометров стоков.

На строительство коллектора было выделено около 900 миллионов рублей из городского, краевого и федерального бюджетов. По словам представителей МУП «Водоканал», объект поможет обеспечить безаварийную работу канализационной системы города.