Новый обводной коллектор ввели в эксплуатацию в Хабаровске
В Хабаровске прошла торжественная церемония ввода в строй свободного самотечного коллектора.
В Хабаровске прошла торжественная церемония ввода в строй свободного самотечного коллектора.
Он ведет к главной насосной станции, которая круглосуточно обеспечивает работу очистных сооружений канализации. Протяженность коллектора — свыше пяти километров. Начало он берет в районе улицы Вяземской и заканчивается в районе поселка Березовка, в приемной камере Главной насосной станции, откуда стоки насосами перекачиваются на очистные сооружения. Ежедневно по новому коллектору можно будет транспортировать до 320 тысяч кубометров стоков.
На строительство коллектора было выделено около 900 миллионов рублей из городского, краевого и федерального бюджетов. По словам представителей МУП «Водоканал», объект поможет обеспечить безаварийную работу канализационной системы города.
Отмечается, что в рамках проекта «Расширение и реконструкция канализации» в Хабаровске планируется строительство полноценной системы очистки отходов — новых канализационных коллекторов и очистных станций. Также будут проведены работы по модернизации уже действующих сооружений. Для завершения проекта необходимо еще около 8 миллиардов рублей, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на