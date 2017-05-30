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10:11 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Ветка Кызыл — Курагино может быть построена в рамках концессии

Тува не имеет железнодорожного сообщения с другими регионами России.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Москве зарегистрировано АО ТЭПК «Кызыл — Курагино». Ее единственным учредителем в ЕГРЮЛ указана «Тувинская энергетическая промышленная корпорация» (ТЭПК) Руслана Байсарова. По данным газеты «Коммерсантъ», новое юрлицо — проектная компания, созданная для строительства железнодорожной ветки до Элегестского месторождения угля в Туве.

Проект строительства железнодорожной ветки из столицы Тувы Кызыла до поселка Курагино в Красноярском крае может быть реализован в форме концессионного соглашения с ОАО РЖД. При этом в ТЭПК и ОАО РЖД от комментариев отказались.

«Есть поручение правительства рассмотреть основные условия концессионного соглашения по ветке Элегест-Кызыл-Курагино», — ссылается «Ъ» на свой источник в одном из российских министерств.

В апреле 2014 года правительство Республики Тува сообщало, что компания «СГК-трансстройЯмал» стала победителем конкурса ТЭПК на разработку рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ по железнодорожной линии Элегест — Кызыл — Курагино. Стоимость строительно-монтажных работ без затрат заказчика и стоимости оборудования, не требующего монтажа, была указана в размере 144,3 млрд руб.

Элегестское угольное месторождение расположено в центре Тувы. Обладает запасами около 1 млрд т коксующегося угля марки Ж. Тува не имеет железнодорожного сообщения с другими регионами России.

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