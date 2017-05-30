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10:01 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Восстановление дороги по улице Шкотовская во Владивостоке завершено

Примводоканал выполнил свои обязательства по соблюдению качества в благоустройстве.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 30 мая, PrimaMedia.

Благополучно завершилась подзатянувшаяся история с восстановлением покрытия дороги по улице Шкотовская в краевой столице. Для выполнения своих гарантийных обязательств КГУП «Приморский водоканал», который являлся заказчиком работ, в конце прошлого года был вынужден принять ответственное решение сместить сроки завершения дорожно-восстановительных мероприятий с целью соблюдения надлежащего качества. В настоящее время деятельность подрядчика по благоустройству дорожного участка завершена, после получения подтверждающих документов Примводоканал официально отчитается перед городскими властями о полном выполнении своих обязательств, сообщает корр. ИА PrimaMedia.

Нарекания со стороны КГУП Примводоканал, а также жителей и автомобилистов Владивостока к качеству участка дороги по улице Шкотовская появились в 2016 году. Ранее снабжающая организация проводила профильные работы в указанном районе и, в силу своих обязательств по благоустройству, нанимала организацию-подрядчика по восстановлению дорожного полотна. Через несколько месяцев после проведения работ, было установлено, что работы по благоустройству — подготовка к асфальтированию и асфальтирование — были выполнены некачественно и дорожное полотно начало разрушаться. А подрядная организация вскоре после окончания заявленных работ ликвидировалась, автоматически переложив всю ответственность, связанную с качеством дороги, на совесть Примводоканала.

— У нас существуют гарантийные обязательства по благоустройству территории перед администрацией Владивостока на восстановление после проведения работ, — сообщил заместитель генерального директора по капитальному строительству КГУП «Приморский водоканал» Максим Мещеряков. — Была проведена дефектовка выполненных работ, но предъявить свои претензии к подрядчику проблематично, так как к тому времени он был уже ликвидирован.

В этих условиях краевая водоснабжающая организация была вынуждена в экстренном порядке на конкурсной основе выбирать другого подрядчика, им стал ООО «Дальводстрой-В». После осуществления подготовительных работ первоначальные сроки по полному восстановлению дорожного полотна, намеченные на вторую половину 2016 года, пришлось перенести: полноценной укладке асфальта помешало наступление холодных температур. В целях соблюдения всех технологических норм и требований были перенесены сроки окончания на первую половину 2017 года.

— Из-за наступления холодов «Дальводстрой-В» смог провести только подготовку и формирование поверхности, — продолжил Максим Мещеряков. — Можно было бы, конечно, формально подойти к делу и завершить укладку асфальта зимой. Но мы все же решили взять на себя ответственность и не рисковать качеством. К сожалению, это вызвало недовольство со стороны горожан, поскольку на несколько месяцев пришлось ограничивать скоростной режим на этом участке дороги.

Как сообщили в снабжающей организации, в настоящее время все ремонтные мероприятия фактически окончены, заканчиваются процедурные работы, связанные с подготовкой и выдачей необходимых подтверждающих документов.

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