Дальневосточный гектар популярен у якутян и уральцев
Дальневосточники предпочитают Сахалин.
Дальневосточники предпочитают Сахалин.
14% россиян потенциально готовы взять дальневосточный гектар. Среди дальневосточников этот процент больше — 36% рассматривают такую возможность или уже приняли решение подать заявку, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Минвостокразвитии по результатам соцопроса.
«Социологические опросы, проведенные ВЦИОМ, показали, что программа дальневосточный гектар популярна и вызывает большой интерес. Люди показывают высокую информированность о ходе ее реализации», — отметила директор по исследованиям Центра Елена Михайлова.
Особенно популярен дальневосточный гектар у россиян в Приморье, Хабаровском крае, Амурской области. Сами дальневосточники нередко останавливают выбор на землях Сахалинской области.
По словам Елены Михайловой, интерес к программе проявляют семьи с детьми.
«33% — это те, кто рассматривает возможность построить свое жилье и проживать со своей семьей. Меньший интерес проявляют те, у кого своих детей нет. Индивидуальное жилищное строительство является основной целью, для которой хотят взять участок. Это касается как россиян, так и дальневосточников. Один из пяти получателей дальневосточного гектара хочет вести сельское хозяйство. 13% — те, кто хотят иметь доход от бизнеса на этой земле, не участвуя там самостоятельно», — пояснила Михайлова.
Как сообщало ИА REGNUM, с 1 февраля 2017 года получить свой дальневосточный гектар может каждый гражданин России. По последним данным, за весь период реализации программы поступило свыше 91 тысячи заявок на бесплатные земли.
В прогнозах Минвостокразвития РФ ожидается не менее 130 тыс. заявок до конца 2017 года.