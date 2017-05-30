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09:59 (мск), источник: ИА REGNUM

Дальневосточный гектар популярен у якутян и уральцев

Дальневосточники предпочитают Сахалин.

14% россиян потенциально готовы взять дальневосточный гектар. Среди дальневосточников этот процент больше — 36% рассматривают такую возможность или уже приняли решение подать заявку, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Минвостокразвитии по результатам соцопроса.

«Социологические опросы, проведенные ВЦИОМ, показали, что программа дальневосточный гектар популярна и вызывает большой интерес. Люди показывают высокую информированность о ходе ее реализации», — отметила директор по исследованиям Центра Елена Михайлова.

Наибольший интерес к бесплатной земле проявляют уральцы. В 2016 году активность к получению гектара отмечали у жителей Якутии.

Особенно популярен дальневосточный гектар у россиян в Приморье, Хабаровском крае, Амурской области. Сами дальневосточники нередко останавливают выбор на землях Сахалинской области.

По словам Елены Михайловой, интерес к программе проявляют семьи с детьми.

«33% — это те, кто рассматривает возможность построить свое жилье и проживать со своей семьей. Меньший интерес проявляют те, у кого своих детей нет. Индивидуальное жилищное строительство является основной целью, для которой хотят взять участок. Это касается как россиян, так и дальневосточников. Один из пяти получателей дальневосточного гектара хочет вести сельское хозяйство. 13% — те, кто хотят иметь доход от бизнеса на этой земле, не участвуя там самостоятельно», — пояснила Михайлова.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 февраля 2017 года получить свой дальневосточный гектар может каждый гражданин России. По последним данным, за весь период реализации программы поступило свыше 91 тысячи заявок на бесплатные земли.

В прогнозах Минвостокразвития РФ ожидается не менее 130 тыс. заявок до конца 2017 года.

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