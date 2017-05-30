Челябинская авиакомпания планирует запустить прямые рейсы в Калининград

Ранее Калининград и Челябинск уже связывали воздушные рейсы — тогда перевозки осуществляла ныне несуществующая калининградская компания «КД-Авиа».

«Тогда у калининградского аэропорта челябинское направление было пятым по популярности», — уточняет портал.

По данным издания, теперь ведутся переговоры с авиакомпанией «Нордавиа». Руководство авиапредприятия рассчитывает на поток туристов, желающих отдохнуть в Калининграде или отправиться оттуда в Европу.

«В Храброво разрабатывается программа “Открытое небо”, и любой перевозчик может развивать там свою сеть. С учетом грядущего чемпионата мира по футболу — 2018, который также пройдет в Калининграде, количество направлений вылета существенно расширится. Поэтому мы говорим не о настоящем времени, а о перспективе», — отметила Ксения Агафонова.