Чеки «Жилье» проиндексированы в Минске

Индекс роста стоимости строительства жилья по сравнению с его стоимостью на 31 декабря 1991 года для индексации чеков «Жилье» установлен в размере 14,776.

Речь идет об использовании чеков «Жилье» гражданами и членами их семей, состоящими на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, для уплаты паевого взноса в жилищном или жилищно-строительном кооперативе, финансирования индивидуального или коллективного жилищного строительства, реконструкции одноквартирных, блокированных жилых домов, долевого участия в жилищном строительстве, приобретения жилья путем покупки, а также для погашения задолженности по кредитам банков (включая выплату процентов за пользование ими) и ссудам юридических лиц, взятым и использованным на эти цели.

Документ вступает в силу после его официального опубликования.

Предыдущее решение Мингорисполкома № 690 по чекам «Жилье» было принято 23 февраля 2017 года и признано утратившим силу. Индекс роста стоимости строительства жилья для индексации чеков тогда устанавливался в размере 15,247.

Индекс роста стоимости чеков «Жилье» рассчитывается на основании статистики о средней стоимости 1 кв.м общей площади жилья, строящегося с господдержкой, по сравнению со стоимостью его строительства на 31 декабря 1991 года.