Чеки «Жилье» проиндексированы в Минске
30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Именные приватизационные чеки «Жилье» проиндексированы решением Мингорисполкома 19 мая 2017 года № 1671, которое опубликовано сегодня на Национальном правовом
30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Именные приватизационные чеки «Жилье» проиндексированы решением Мингорисполкома 19 мая 2017 года № 1671, которое опубликовано сегодня на Национальном правовом
Индекс роста стоимости строительства жилья по сравнению с его стоимостью на 31 декабря 1991 года для индексации чеков «Жилье» установлен в размере 14,776.
Речь идет об использовании чеков «Жилье» гражданами и членами их семей, состоящими на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, для уплаты паевого взноса в жилищном или
Документ вступает в силу после его официального опубликования.
Предыдущее решение Мингорисполкома № 690 по чекам «Жилье» было принято 23 февраля 2017 года и признано утратившим силу. Индекс роста стоимости строительства жилья для индексации чеков тогда устанавливался в размере 15,247.
Индекс роста стоимости чеков «Жилье» рассчитывается на основании статистики о средней стоимости 1 кв.м общей площади жилья, строящегося с господдержкой, по сравнению со стоимостью его строительства на 31 декабря 1991 года.