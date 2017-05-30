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10:21 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Правительство Иркутской области просит у федералов 21 млн рублей на помощь погорельцам

Пострадавшим выдадут жилищные сертификаты.

Источник: IrkutskMedia.ru

Правительство Приангарья направило в федеральный центр запрос о выделении региону 21 млн рублей для оказания помощи погорельцам из Тайшетского и Чунского районов. Здесь в результате недавних пожаров сгорело 44 дома. Власти планируют выдавать погорельцам жилищные сертификаты. Об этом шла речь сегодня, 30 мая на пресс-конференции с участием заместителя председателя правительства области Виктора Кондрашова.

«Работа ведется кропотливая, поскольку устанавливаются место жительства, полномочия на правообладание жильем, состав семей. Списки уточняются. Ведется работа по полному перечню жителей, которые имеют право на материальную помощь в Тайшетском и Чунском районах», — сообщил заместитель председателя правительства Иркутской области Виктор Кондрашов.

Кроме того, он отметил, что сложная пожарная обстановка сейчас сложилась в двух районах региона.

«Особые условия сложились в Братском районе. Пожар на сегодняшний день локализуется. До конца дня обещают пожар либо ликвидировать, либо локализовать. Второе возгорание в Качугском районе», — отметил заместитель председателя правительства Приангарья.

Напомним, 24 мая произошли возгорания домов в трех поселках Тайшетского и Чунского районов. В ликвидации огня были задействованы подразделения пожарной охраны региона, федеральной противопожарной службы и пожарной охраны ФСИН России.

Для уточнения причин и обстоятельств произошедших пожаров в западные районы направлены специалисты испытательной пожарной лаборатории и дознаватели ГУ МЧС России по Иркутской области.

Крайне неблагоприятная пожарная обстановка сложилась в западных районах региона в результате сложившихся погодных условий — высокой температуры и сильного ветра. На территории Иркутской области продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации.

35 домов сгорело в деревне Пойма Тайшетского района Иркутской области 24 мая. По предварительной информации, причиной случившегося стал пал травы вблизи населенного пункта.

Президент России Владимир Путин дал несколько поручений по итогам заседания в Иркутске 15 мая. В частности, правительству РФ поручено оказать необходимое содействие органам исполнительной власти Республики Бурятия, Иркутской и Тюменской областей в ликвидации последствий паводков и пожаров.

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