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10:19 (мск), источник: Baikal-info.ru

Сталинки начнут капитально ремонтировать в Иркутске

Проводить капитальный ремонт в многоквартирных домах, которые в народе называются сталинками, позволит поправка, внесённая в закон № 167 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Иркутской области» на сессии Законодательного собрания в мае 2017 года.

Как сообщает 30 мая пресс-служба Фонда капремонта многоквартирных домов Иркутской области, перечень работ по капремонту дополнен заменой и (или) восстановлением несущих строительных конструкций МКД и (или) инженерных сетей МКД, отнесённых сейчас к реконструкции объектов капитального строительства.

Как сообщил гендиректор ФКР Денис Быков, с инициативой внесения такой поправки выступала дума Иркутска и её председатель Ирина Ежова. По его словам, в центре города много домов, в которых часто существует необходимость восстановления надподвальных деревянных перекрытий.

Как пример Денис Быков привёл дом № 65 по ул. Декабрьских Событий. Этот дом стоял в региональной программе капремонта в первую пятилетку, в 2015 году там планировали провести капремонт. В конце 2014 года собственникам жилья было направлено предложение фонда о сроках проведения работ, о видах и объёмах, стоимости. Но пожар, случившийся в доме в январе 2015 года, нарушил все планы. Администрация Иркутска выделила средства на ремонт значительной части пострадавшей от огня кровли над подъездами №№ 3, 4, 5, 6, 7. Затем власти города направили в фонд письмо с просьбой провести дополнительное обследование. Специалисты ФКР, в том числе, обследовали ту часть подвала под квартирами, в которую раньше не имели доступа. Они обнаружили явные признаки аварийности деревянного перекрытия между первым этажом и подвалом. В частности, увидели сквозные дыры, закрытые только полами квартир, отметили, что опорные части несущих балок местами сгнили из-за протечек воды и из-за того, что не было гидроизоляции наружного ограждения подвала. Компании, владеющие нежилыми помещениями на первом этаже, уже заменили деревянные перекрытия на железобетонные за свой счёт. А вот собственники — физические лица такой возможности не имели.

До нынешних поправок замена таких перекрытий не входила в перечень работ по капремонту многоквартирных домов в Иркутской области, поэтому капремонт в доме № 65 так и не начался. Сейчас фонд вернётся к этому зданию.

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