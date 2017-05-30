Ордена на пивной в Хабаровском крае стыдливо заклеили после публикаций в СМИ

Хабаровск, 30 мая, AmurMedia.

Вывеска пивной в поселке Ванино в Хабаровском крае с орденами Ленина и Революция была изменена после реакции ветеранов. Теперь магазин завлекает только названием, сообщил корр. ИА AmurMedia общественник Юрий Светличный.

Ранее редакция сообщала, что вывеска пивной с орденами Ленина возмутила членов Совета ветеранов в поселке Ванино Хабаровского края. В то же время, в администрацию поселка официально жалобы не поступали.

По словам представителя общественности Юрия Светличного, после появления публикации вывеску все же изменили. Теперь на скандальной вывеске нет орденов, оставлено только название торговой точки.

— Насколько мне известно, это было сделано совсем недавно, — уточнил Юрий Светличный.