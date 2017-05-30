Приморцы могут узнать все о покупке квартиры на сайте Госуслуг

Владивосток, 30 мая, PrimaMedia.

Найти ответы на самые актуальные вопросы при покупке жилой недвижимости жители Приморья теперь могут в одной из разделов Единого портала госуслуг — «Жизненные ситуации». В помощь приморцам на веб-портале сегодня действуют 14 «жизненных ситуаций», сообщили ИА PrimaMedia в департаменте информатизации и телекоммуникаций Приморского края.

«Здесь можно получить весь необходимый комплекс услуг, не прибегая к поисковой системе. Среди таких ситуаций — “Выход на пенсию”, “Инвалидность”, “Создание семьи” и “Рождение ребенка” и другие», — отметили в ведомстве.

Новая комплексная услуга «Приобретение жилой недвижимости» сориентирует жителей края по вопросам ипотечного кредитования, приобретению квартиры на первичном или вторичном рынке. Здесь также можно получить всю необходимую информацию о льготах и компенсациях, на которые можно рассчитывать при оформлении сделки.

Отметим, зарегистрироваться на портале можно как самостоятельно на сайте, так и с помощью сотрудников многофункциональных центров «Мои документы».

«Этот портал для тех, кто экономит свое время. Здесь представлены более 300 услуг различных ведомств. Самые популярные из них — оформление паспорта и загранпаспорта, получение информации о штрафах и задолженностях, оформление справок, СНИЛС и ИНН, выписки из Единого реестра недвижимости, запись на получение и замену водительского удостоверения, а также регистрация транспортных средств. Спросом также пользуются социальные услуги, в частности оформление пенсии и материнского капитала», — добавили специалисты департамента.

Напомним, развитие информационных технологий в Приморье и улучшение качества предоставляемых в электронном виде услуг ведется в рамках госпрограммы Приморского края «Информационное общество» и находится под личным контролем губернатора края Владимира Миклушевского.

Чаще всего через сайт госуслуг приморцы оформляют паспорта и загранпаспорта, ИНН и СНИЛС, регистрируют авто, оформляют документы на недвижимое имущество. Популярны также услуги по записи детей в детсады и школы, электронные дневники. Всего за минуту пользователи могут узнать о своих долгах и штрафах.

Так, например, более 50 услуг департамента труда и социального развития уже можно получить через интернет. Работа по совершенствованию портала и расширению перечня услуг продолжается.