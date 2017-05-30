Продажа валюты без паспорта: для чего это делается в Беларуси?

Если вспомнить хронику событий, то все началось с того, что в марте 2011-го население купило на чистой основе наличной и безналичной валюты на 700 миллионов долларов — это стало абсолютным рекордом за последние несколько лет. Тогда же Нацбанк прекратил продавать банкам валюту для ее последующей продажи в обменниках, и на валютном рынке начал развиваться и нарастать дефицит валюты.

Обязательное предъявление гражданами паспорта при покупке валюты было введено в октябре 2011 года. Именно в этот год в Беларуси развернулся системный финансово-экономический и валютный кризис.

Исходя из двух последних моментов, пока нет полной ясности, как скоро можно будет прийти в обменник за покупкой валюты без паспорта: сразу после вступления указа в силу или же после того, как Нацбанк проделает всю законодательную работу.

Указ пока не опубликован на Национальном правовом интернет-портале, но вступит в силу на следующий день после того, как это произойдет.

Как пояснили в пресс-службе президента, указ преследует цели либерализации валютного режима и упрощения порядка проведения валютно-обменных операций. Документом поручается Нацбанку в трехмесячный срок обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с настоящим документом и принять иные меры по его реализации.

МИНСК, 30 мая — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ , отменяющий идентификацию личности гражданина при покупке им наличной валюты в обменных пунктах белорусских коммерческих банков.

В апреле регулятор обязал банки продавать в обменниках весь объем валюты, который уже был сдан населением. В условиях жесткого дефицита валюты, роста инфляции, то и дело возникающих мелких кризисов на потребительском рынке, Нацбанк тогда же ввел свободное курсообразование, однако директивно рекомендовал придерживаться курса белорусского рубля в размере 4,5 тысяч рублей за доллар.

В мае Нацбанк официально девальвировал белорусский рубль, цены на бензин выросли на 20%, инфляция только за месяц перешагнула 13-процентный барьер.

Уже к июню в Беларуси возник черный рынок наличной валюты, на котором курс доллара примерно на 25% превышал курс Нацбанка.

Фактически, до сентября 2011 года Беларусь жила в условиях множественности курсов. В сентябре были сняты ограничения валютному коридору для комбанков, и курс в обменниках вырос с примерно 5,3 тысячи до 7,8 тысячи рублей за доллар.

В октябре Нацбанк ввел единую валютную сессию на БВФБ, официально.

девальвировал белорусский рубль на 52% и ликвидировал множественность курсов в стране.

При этом население продолжало активно скупать валюту, поскольку инфляционно-девальвационные ожидания были велики. За год инфляция в стране составила 108,7%

Для чего отменили «паспортный режим»?

В пресс-службе президента, комментируя указ об отмене паспортного режима покупки валюты, отметили, что в 2011 году такая норма была введена в рамках разработанного правительством и Национальным банком Беларуси комплекса мер по выходу на единый равновесный курс белорусского рубля.

Как сегодня отмечают финансовые аналитики, сейчас на наличном валютном рынке установилась достаточно стабильная ситуация. Население уже много месяцев подряд остается чистым продавцом наличной валюты, при этом объемы ее продажи не слишком изменяются от месяца к месяцу.

По мнению экспертов, продолжающаяся продажа валюты говорит о том, что граждане продолжают тратить валютные накопления, однако эти «заначки» постепенно подходят к концу. В условиях падения реальных доходов валютные накопления для многих граждан остаются проблематичными.

Кроме того, незначительную роль играл в этом и паспортный режим покупки валюты. Эксперты полагают, что принятие решения о его отмене говорит о том, что власти уверены в дальнейшей стабильности на валютном рынке.

Беларусь также имеет определенные обязательства в рамках ЕАЭС по облегчению и упрощению валютного регулирования, причем это касается не только предприятий и банков, но и физлиц.

Где еще попросят паспорт?

Предъявление паспорта при покупке валюты по-прежнему действует в ряде стран СНГ.

Так, в России без паспорта можно купить валюту на сумму не более 40 тысяч российских рублей, ранее «беспаспортный» лимит составлял 15 тысяч российских рублей.

В Украине с 10 августа 2016 года физлица могут купить валюту на сумму до 150 тысяч гривен (примерно 5,7 тысячи долларов) без паспорта. Ранее паспорт был обязателен при совершении в этой стране всех валютных сделок, в том числе и продажи валюты банкам.

Паспорт понадобится при покупке валюты в Казахстане, если речь идет об обмене более одного миллиона тенге (порядка 3,2 тысячи долларов).

Существуют ограничения и в Молдове, там лимит сделок без предъявления паспорта составляет 50 тысяч леев (порядка 2,7 тысячи долларов). Однако если молдавские банки заподозрили гражданина в отмывании денег или финансировании терроризма, паспорт могут попросить и при обмене меньшей суммы.