Плодово-ягодные сады площадью 170 га посадят в Новосибирской области
Садовые культуры уже заложены на площади 26,5 га.
Садовые культуры уже заложены на площади 26,5 га.
НОВОСИБИРСК, 30 мая. /ТАСС/.
«Закладкой садов в регионе занимаются десять хозяйств, все они входят в некоммерческий союз “Новосибирскплодопром”, с которым Минсельхоз (Новосибирской области) активно сотрудничает. По итогам закладки садов хозяйствам будет оказана господдержка из федерального и областного бюджетов. В прошлом году ее сумма составила 17,4 млн рублей», — приводит
Он отметил, что весной, в основном, высаживают землянику, облепиху, питомники. Однако основная работа проходит осенью. В этот период хозяйства высаживают многолетние насаждения — яблони, малину, смородину, черноплодную рябину.
В настоящее время в хозяйствах Новосибирской области выращивают землянику на площади около 30 га. Другие