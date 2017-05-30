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10:31 (мск), источник: Губерния онлайн

В правительстве Хабаровского края оценили, насколько эффективно города и районы тратили деньги в 2016 году

В правительстве Хабаровского края подвели итоги мониторинга эффективности управления муниципальными финансами в 2016 году.

Источник: Reuters

Анализ провели специалисты регионального минфина. По результатам оценки они сформировали сводный рейтинг районов и городских округов края.

При составлении этого списка учитывался ряд критериев. В их числе — качество бюджетного планирования и исполнения бюджета, умение управлять долговыми обязательствами, качество оказания муниципальных услуг и другие параметры.

По итогам прошлого года первую степень, соответствующую высокому качеству управления финансами, присвоили 11 муниципалитетам. Среди них — Хабаровск, Комсомольск, а также Амурский, Аяно-Майский, Бикинский, Вяземский, Комсомольский, Охотский, Советско-Гаванский и Хабаровский районы. Также был отмечен район имени Лазо. Остальные муниципалитеты получили вторую степень.

«По результатам рейтинга сегодня с уверенностью можно сказать, что местные власти стали эффективнее расходовать бюджетные средства. Грамотное умение распоряжаться финансами — один из важных моментов увеличения районной казны. Уже третий год подряд в крае не выявлено муниципалитетов с ненадлежащим качеством расходования средств», — рассказал заместитель председателя правительства края — министр финансов Александр Кацуба.

Подробные результаты мониторинга представлены на сайте, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

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