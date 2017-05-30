В правительстве Хабаровского края оценили, насколько эффективно города и районы тратили деньги в 2016 году
В правительстве Хабаровского края подвели итоги мониторинга эффективности управления муниципальными финансами в 2016 году.
В правительстве Хабаровского края подвели итоги мониторинга эффективности управления муниципальными финансами в 2016 году.
Анализ провели специалисты регионального минфина. По результатам оценки они сформировали сводный рейтинг районов и городских округов края.
При составлении этого списка учитывался ряд критериев. В их числе — качество бюджетного планирования и исполнения бюджета, умение управлять долговыми обязательствами, качество оказания муниципальных услуг и другие параметры.
По итогам прошлого года первую степень, соответствующую высокому качеству управления финансами, присвоили 11 муниципалитетам. Среди них — Хабаровск, Комсомольск, а также Амурский,
«По результатам рейтинга сегодня с уверенностью можно сказать, что местные власти стали эффективнее расходовать бюджетные средства. Грамотное умение распоряжаться финансами — один из важных моментов увеличения районной казны. Уже третий год подряд в крае не выявлено муниципалитетов с ненадлежащим качеством расходования средств», — рассказал заместитель председателя правительства края — министр финансов Александр Кацуба.
Подробные результаты мониторинга представлены на сайте, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на